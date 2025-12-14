菲籍男騎車上班與休旅車擦撞 失控再撞電桿送醫不治

菲籍西姓男子昨日騎車上班途中與休旅車發生擦撞，之後又失控撞上路旁的號誌桿，經緊急送醫搶救仍不治。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

三十五歲菲律賓籍西姓移工十四日清晨騎車行經台中市南屯區嶺東路、文山三街口，與一輛左轉由四十三歲康姓男子駕駛的休旅車發生擦撞，之後又失控撞上路旁的號誌桿，當場失去呼吸心跳，消防人員獲報趕至，立刻送醫急救仍不治，康男經酒測並無酒精反應，詳細肇事經過和責任將調閱附近監視器後釐清。

台中市消防局昨日上午七時二十分左右獲報，指南屯區嶺東路、文山三街口發生車禍，有民眾倒地急需救護，立刻派遣救護人員到場搶救，抵達時發現一名西姓菲籍移工已經沒有呼吸心跳，立即給予急救後送醫，不過送醫急救仍不治。

警方調查，當時康姓男子駕駛休旅車沿嶺東路往向上路方向行駛，行經事故地點欲左轉文山三街，當時正騎車要到彰化上班的西姓菲律賓籍移工，在對向沿嶺東路往永春南路方向行駛，在路口撞上康男車子的車頭，接著又撞上路旁號誌桿，西男現場就沒有呼吸心跳。

警方說，西男為菲律賓籍，當時正在前往矽品彰化廠上班途中，不幸遇上死劫。警方對康男進行酒測，無酒精反應，車內也無違禁品，詳細肇事原因待查。