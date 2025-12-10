菲籍鍾宜珊在台逐夢成真 鼓勵新住民勇敢探索

（中央社記者黃麗芸台北10日電）耶誕節將至，移民署台北市服務站今天特邀菲律賓新二代、央廣節目主持人鍾宜珊分享家鄉佳節傳統點心，以及她在台灣發展和追夢成真的心路歷程，鼓勵新住民勇敢探索自我。

移民署透過新聞稿表示，每年12月的耶誕節象徵團聚與分享，轄下北區事務大隊台北市服務站今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程時，也邀請來自菲律賓的新二代鍾宜珊（Mary Anne Sioco），分享其家鄉耶誕節必嚐的傳統點心，以及她在台灣追夢成為節目主持人的心路歷程。

廣告 廣告

台菲新二代的鍾宜珊目前擔任國內中央廣播電台英語廣播節目「Formosa Dream Chasers」的主持人，移民署說，鍾宜珊從小受美國訪談型節目「The Oprah Winfrey Show」啟發，就讀大學時期也選擇主修大眾傳播，於民國89年來台學中文後，便留台發展迄今。

移民署提到，鍾宜珊曾因語言限制而找不到符合自身專業的工作，但她不放棄繼續探索及學習，累積豐富的旅遊作家及通譯等翻譯經驗，在112年得知央廣英語節目徵求主持人時，便精進中文新聞相關專有名詞及用語文法，憑著新二代獨有的語言優勢及跨文化視野成功錄取，實現多年主持夢。

在台長期居留近22年後，鍾宜珊談及其一圓主持夢的機緣是又驚又喜，她在節目中用聲音傳遞及分享台灣新住民和外國友人追夢的酸甜苦辣，其自身追夢過程，也正如同其廣播節目名稱「Formosa Dream Chasers（台灣的追夢者）」所代表的意義。

鍾宜珊透過自身經驗，她今天在活動中也鼓勵新住民擁抱台灣這片新環境，勇敢探索自我、嘗試新事物，夢想終會實現。

隨著耶誕節將至，鍾宜珊也提到，菲律賓自耶誕節前連續9天的凌晨3時會做「晨禱彌撒（Simbang Gabi）」，這源於西班牙殖民時期，用以紀念耶穌誕生並感謝一年的恩典，民眾相信連做9天彌撒可實現一個心願。

此外，在晨禱彌撒後，人們會搭配熱飲享用傳統米製點心Bibingka（菲式烤米糕）和Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕）。鍾宜珊說，這兩種點心不僅是耶誕節的節慶美食，更是團聚及感恩的象徵，是菲律賓家庭在聖誕期間必不可少的傳統美味。

台北市服務站主任蘇慧雯提醒，新二代及新住民在追夢的過程中務必提高反詐騙意識，勿因賺取外快而成為詐騙集團的車手、提供存摺作為人頭帳戶，或以自身名義購買門號SIM卡及登記車輛，若遇可疑狀況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，避免成為共犯，得不償失。（編輯：張銘坤）1141210