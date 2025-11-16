菲美日南海演習 共軍轟炸機編隊同日南海例行巡航

（中央社台北16日電）針對菲律賓、美國、日本14至15

日在南海舉行多邊軍事演習，中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里今天表示，該戰區14日已組織轟炸機編隊在南海進行例行巡航。他並聲稱，菲律賓「頻繁拉攏域外勢力」組織聯合巡航，係「破壞地區和平穩定」。

共軍南部戰區微信公眾號今天公布了上述訊息。田軍里並宣稱，中方正告菲方「立即停止挑起事端、升級緊張局勢」。

田軍里聲稱，南部戰區部隊持續保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」，任何「侵權滋事企圖」都不會得逞。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）今天發布新聞稿表示，菲律賓武裝部隊（AFP）、美國印太司令部（USINDOPACOM）及日本海上自衛隊14至15日在南海菲律賓聲索海域，舉行了代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的演習。

崔尼代提到，這是菲律賓與理念相近國家今年以來第8次舉行MMCA演習，也是自2024年MMCA啟動以來的第13次，展現區域團結與合作的提升，並代表菲律賓與可信任夥伴共同提升集體防衛能力的決心。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，海上衝突頻仍，菲律賓正逐漸把國防重心從本土延伸到200海里專屬經濟區。

中國9月間宣布在南海黃岩島設立「國家級自然保護區」，遭菲律賓政府強烈反對；10月中旬，菲方指控中國海警船在中業島、黃岩島及仙賓暗沙騷擾菲律賓公務船。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141116