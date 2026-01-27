菲美軍艦南海島礁共同航行 加強協同作戰能力

菲律賓軍方今天(27日)表示，菲律賓與美國軍隊本週在一座南海爭議島礁共同航行，展開聯合演習來增強這兩個條約盟友之間的協同作戰能力。

位於菲律賓專屬經濟區內的南海斯卡伯勒淺灘(Scarborough Shoal，我稱民主礁，中方稱黃岩島)的聯合航行，這是自2023年11月以來美國和菲律賓進行的第11次「海上合作活動」。

菲律賓軍方在聲明中表示：「成功執行這些活動強化了盟軍之間的協調、戰術熟練度以及互相了解。」

這次聯合航行展示了菲律賓海岸防衛隊的近海巡防艦「魯納號」(BRP Antonio Luna)，以及兩架軍機和一架直升機。

美國印太司令部派遣了勃克級驅逐艦芬恩號(USS John Finn)飛彈驅逐艦，以及一架MH-60R「海鷹」直升機。

在總統小馬可仕(Ferdinand ‍Marcos Jr.)的領導下，菲美之間軍事互動增加。小馬可仕為了回應中國在南海與日俱增的影響力，轉向了更親美的立場。

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，包括汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南的部分專屬經濟區。(編輯：沈鎮江)