菲美黃岩島海域完成聯合巡航 共軍批「攪局南海」

（中央社台北27日電）菲美兩國25日至26日在爭議黃岩島海域完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。共軍南部戰區今天說，共軍同日也在南海海域進行例行巡航，並聲稱菲律賓此舉係拉攏域外國家「攪局南海」。

菲律賓軍方今天發布新聞稿指出，這次MCA巡航由菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部（USINDOPACOM）於25日至26日舉行，地點在「西菲律賓海」（南海）黃岩島（亦稱民主礁）海域。

這是菲美今年首次MCA巡航，也是雙方自2023年11月啟動此機制以來的第11次。

根據共軍南部戰區微信公眾號，共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，1月25日至26日，共軍南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。

田軍里聲稱，「菲律賓拉攏域外國家組織所謂『聯合巡航』，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。」

根據菲律賓海岸防衛隊上週公布的2025年年度報告，在黃岩島周邊出現的中國海上力量明顯較前一年增加，包括軍艦、海警船及海上民兵船，且活動範圍逐步逼近呂宋島沿岸。

報告指出，中國海警船於2025年多次逼近至距菲律賓領海基線外僅20餘海里處，以強勢手段把菲律賓漁民從黃岩島傳統漁場驅離。（編輯：廖文綺/邱國強）1150127