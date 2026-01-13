菲道爾來台爆驚喜「神秘女喬裝現身」竟是人氣歌手粉絲嗨翻

菲道爾（右）日前舉辦台北簽售會，陳華（左）低調到場祝賀。（群石國際提供）

馬來西亞創作才子菲道爾，以〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉、〈能遇見，就很不錯了。〉等多首作品打動人心，在各大平台創下數億次點擊與翻唱擴散的亮眼成績。去年推出全新專輯《六一九》的他日前來台舉辦簽售會，分別於台北與高雄與歌迷近距離互動，現場驚喜不斷、氣氛熱烈，沒想到簽售會上驚喜不斷，好友陳華喬裝現身力挺，讓現場氣氛瞬間掀起高潮。

他台北場簽售會上現場突然出現一名戴著帽子、口罩的神秘女子，引發歌迷好奇，沒想到真實身份竟是曾與菲道爾合作歌曲〈月亮失約了〉的好友陳華。為了力挺好友，陳華特地喬裝現身，讓菲道爾又驚又喜。

他回憶當下直呼是「驚嚇後變驚喜」，完全沒想到對方會如此用心到場支持，也感動表示：「真的很謝謝她特地過來，之後一定要請她吃飯謝謝她。」而這段意外插曲更讓菲道爾笑稱，隔天高雄場只要看到戴帽子、口罩的歌迷，都忍不住懷疑是不是又有特別嘉賓現身。

