菲道爾來台見歌迷！神秘女歌手「喬裝」現身力挺 粉絲全驚呆

馬來西亞創作才子菲道爾，過去以〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉等歌曲累積高知名度，並在去年推出全新專輯《六一九》。他上週特別來台舉辦簽售會與歌迷近距離互動，沒想到簽售會上，好友陳華喬裝驚喜現身力挺，掀起現場一波高潮。

馬來西亞創作才子菲道爾上週特別來台舉辦簽售會與歌迷近距離互動。（圖／群石國際 提供）

菲道爾上週一連兩天分別在台北及高雄舉辦簽售會，在9日台北場上，現場突然出現一名戴著帽子、口罩的神秘女子，沒想到真實身份竟是曾與菲道爾合作歌曲〈月亮失約了〉的好友陳華。為了力挺好友，陳華特地喬裝現身，讓菲道爾又驚又喜。

廣告 廣告

他回憶當下直呼：「驚嚇後變驚喜」，笑說完全沒想到對方會如此用心到場支持，感動表示：「真的很謝謝她特地過來，之後一定要請她吃飯謝謝她。」而這段意外插曲更讓菲道爾笑稱，隔天高雄場只要看到戴帽子、口罩的歌迷，都忍不住懷疑是不是又有特別嘉賓現身。

陳華（左）低調現身菲道爾（右）台北簽售會現場。（圖／群石國際 提供）

回顧2場簽售會，菲道爾分享，最讓他印象深刻的是有歌迷連續2天到場支持，甚至從屏東一路北上與南下參加，讓他相當感動，「真的很謝謝他們願意這樣奔波，只為了來見我一面。」現場除了簽名互動外，菲道爾也演唱了新專輯中的作品〈能遇見，就很不錯了〉、〈被喜歡真的有那麼重要嗎〉與〈飛蛾撲火〉，回饋歌迷的支持。

菲道爾坦言，這趟來台行程讓他十分期待，「感覺很久沒有見到台灣的朋友了。」除了完成台北、高雄兩場簽售會的重要工作，他此行還特別完成了一件對自己意義非凡的事，親自將新專輯送到一位台灣歌迷手中。他透露，在新專輯發行時曾選出幾位歌迷，由他親手送上專輯，而其中1位幸運歌迷正好來自台灣，讓他決定特地親自完成這個約定。

能夠近距離與歌迷面對面交流，對菲道爾而言是一種真實而深刻的提醒。他表示，過去在創作時，多半是一個人面對情緒與生活，但當親眼看到歌迷的眼神、聽到他們分享歌曲如何陪伴自己度過某些時刻，才更深刻感受到音樂已經走進他人的生命裡，「我希望我的歌，能在大家需要的時候，帶來一種很溫柔的力量。」

菲道爾向所有到場支持的台灣歌迷表達感謝，希望能很快再來和大家見面。（圖／群石國際 提供）

最後，菲道爾也向所有到場支持的台灣歌迷表達感謝，表示會記得大家對他說過的期待，期盼能夠很快再回到台灣與大家見面。至於2026年的規劃，他透露將是一個「持續累積、慢慢實現想做事情」的一年，除了正在準備全新作品，也希望有機會把音樂帶到更多地方，透過現場演出與歌迷相見。

延伸閱讀

鬼鬼曝女兒爆髮秘訣「天天頭皮按摩」 陳華登紐約時代廣場：像P上去

陳華紅到登紐約時代廣場 赴大馬拍MV遇險攝影師狂吐

詹懷雲熬10年初嚐走紅滋味！吐現狀心聲：沒想到會這樣