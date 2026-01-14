菲道爾來台辦簽售會！神秘女喬裝現身 竟是大咖歌手

陳華（左）低調現身菲道爾（右）台北簽售會現場。（圖／群石國際提供）





馬來西亞創作才子菲道爾，過去以〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉、〈能遇見，就很不錯了〉等多首作品打動人心，去年推出全新專輯《六一九》的他，上週特別來台舉辦簽售會，分別於台北與高雄與歌迷近距離互動，沒想到簽售會上驚喜不斷，好友陳華喬裝現身力挺，讓現場氣氛瞬間掀起高潮。

菲道爾上週舉行台北和高雄2場簽售會。（圖／群石國際提供）

上週五（9日）台北場簽售會上，現場突然出現一名戴著帽子、口罩的神秘女子，引發歌迷好奇，沒想到真實身份竟是曾與菲道爾合作歌曲〈月亮失約了〉的好友陳華。為了力挺好友，陳華特地喬裝現身，讓菲道爾又驚又喜。他回憶當下直呼是「驚嚇後變驚喜」，完全沒想到對方會如此用心到場支持，也感動表示：「真的很謝謝她特地過來，之後一定要請她吃飯謝謝她。」而這段意外插曲更讓菲道爾笑稱，隔天高雄場只要看到戴帽子、口罩的歌迷，都忍不住懷疑是不是又有特別嘉賓現身。

回顧2場簽售會，菲道爾分享，最讓他印象深刻的是有歌迷連續2天到場支持，甚至從屏東一路北上與南下參加，讓他相當感動，感性表示：「真的很謝謝他們願意這樣奔波，只為了來見我一面。」現場除了簽名互動外，菲道爾也演唱了新專輯中的作品〈能遇見，就很不錯了〉、〈被喜歡真的有那麼重要嗎〉與〈飛蛾撲火〉，回饋歌迷的支持。

菲道爾在簽售會上深情演唱。（圖／群石國際提供）

菲道爾坦言，這趟來台行程讓他十分期待，「感覺很久沒有見到台灣的朋友了。」除了完成台北、高雄兩場簽售會的重要工作，他此行還特別完成了一件對自己意義非凡的事，親自將新專輯送到一位台灣歌迷手中。他透露，在新專輯發行時曾選出幾位歌迷，由他親手送上專輯，而其中1位幸運歌迷正好來自台灣，讓他決定特地親自完成這個約定。

菲道爾珍惜每一次與歌迷們的互動機會。（圖／群石國際提供）

能夠近距離與歌迷面對面交流，對菲道爾而言是一種真實而深刻的提醒。他表示，過去在創作時，多半是一個人面對情緒與生活，但當親眼看到歌迷的眼神、聽到他們分享歌曲如何陪伴自己度過某些時刻，才更深刻感受到音樂已經走進他人的生命裡，「我希望我的歌，能在大家需要的時候，帶來一種很溫柔的力量。」

菲道爾感謝歌迷們的支持。（圖／群石國際提供）

最後，菲道爾也向所有到場支持的台灣歌迷表達感謝，表示會記得大家在簽售會上對他說過的期待，並期盼能夠很快再回到台灣與大家見面。至於2026年的規劃，他透露將是一個「持續累積、慢慢實現想做事情」的一年，除了正在準備全新作品，也希望有機會把音樂帶到更多地方，透過現場演出與歌迷相見。新作品目前仍在創作階段，他也笑說：「希望不會讓大家等太久。



