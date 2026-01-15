菲道爾撲台宅配專輯 陳華隱身簽售會「驚嚇變驚喜」

陳華（左）低調現身菲道爾台北簽售會。群石國際提供



馬來西亞創作才子菲道爾擁有〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉、〈能遇見，就很不錯了。〉等夯曲，創下數億次點擊與翻唱的亮眼成績，日前他分別於台北與高雄舉辦簽售會，好友陳華現身力挺掀高潮。

陳華曾與菲道爾合作歌曲〈月亮失約了〉，她戴著帽子、口罩現身，讓他又驚又喜，他回憶當下直呼是「驚嚇後變驚喜」，感動表示：「真的很謝謝她特地過來，之後一定要請她吃飯謝謝她。」而這段意外插曲更讓他笑稱，隔天高雄場只要看到戴帽子、口罩的歌迷，都忍不住懷疑是不是又有特別嘉賓現身。

回顧2場簽售會，菲道爾印象最深刻的是有歌迷連2天到場支持，甚至從屏東一路北上與南下參加，讓他相當感動：「真的很謝謝他們願意這樣奔波，只為了來見我一面。」現場除了簽名互動外，他也演唱新專輯中的〈能遇見，就很不錯了〉、〈被喜歡真的有那麼重要嗎〉與〈飛蛾撲火〉獻給粉絲。

菲道爾日前舉行台北和高雄2場簽售會。群石國際提供

菲道爾坦言：「感覺很久沒有見到台灣的朋友了。」除完成2場簽售會，他此行還特別親自將新專輯送到 1位歌迷手中，他透露在新專輯發行時曾選出幾位歌迷，由他親手送上專輯，而其中1位幸運歌迷正好來自台灣。

近距離與歌迷面對面交流，對菲道爾而言是一種真實而深刻的提醒，他表示：「我希望我的歌，能在大家需要的時候，帶來一種很溫柔的力量。」最後，他也向所有到場支持的歌迷表達感謝，他會記得大家說過的期待，2026年也正在準備全新作品，「希望不會讓大家等太久」。也希望有機會把音樂帶到更多地方與歌迷相見。

