菲防洪工程弊案民怨升高 政府凍結涉貪62億元資產

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓政府持續加大掃貪力道以平息民怨，反洗錢委員會（AMLC）今天宣布，已凍結與防洪工程弊案相關、價值約新台幣62億元的資產。

防洪工程弊案引發的民怨持續升高，政府加快肅貪腳步，AMLC透過新聞稿表示，弊案爆發以來，累計凍結3566個銀行帳戶、198份保單、247輛汽車、178筆不動產及16個電子錢包帳戶。

被凍結的資產總價值達117億披索（約新台幣62億元），預料金額還會持續增加。

9月16日迄今，菲律賓上訴法院已針對防洪工程弊案發布近10份資產凍結令，昨天才剛有1名現任高官和1名前國會議員的資產被凍結，除了銀行帳戶之外，還包括價值39億披索的2架直升機及1架飛機。

AMLC執行長戴維（Matthew David）表示，凍結令可讓政府對洗錢活動進行更全面的調查；他也承諾會運用一切法律手段，確使貪污分子受到制裁。

菲律賓7月間連遭多場颱風侵襲，災情慘重，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）揭露防洪工程弊案並下令徹查。後續調查發現，許多防洪工程品質低劣，有些甚至遲未開工，政府撥款被中飽私囊，許多國會議員、承包商及公共工程部官員牽涉其中。

9月上任的公共工程部長狄尚（Vince Dizon）曾在參議院聽證會上坦承，防洪工程弊案造成的公家損失，可能達到上兆披索。

防洪工程弊案引發反貪污示威遍地開花，小馬可仕13日說，將有貪官在牢中度過耶誕節。反貪污法庭上週對16名涉貪人員發出拘捕令，截稿時執法當局已逮捕其中9人。（編輯：田瑞華）1141126