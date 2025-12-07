菲飛機南海例行巡邏飛行 控中國從渚碧礁發射照明彈
菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)表示，中國軍隊6日從南海(South China Sea)爭議地區一座島嶼，向一架正在執行例行巡邏任務的菲律賓飛機發射了3枚照明彈，不過這起事件並未造成任何問題，該架飛機仍繼續進行其偵察任務。
目前尚不清楚菲律賓官方聲稱從中國佔領的渚碧礁(Subi Reef)所發射的照明彈，距離這架菲律賓漁業局的賽斯納(Cessna)Grand Caravan飛機有多遠。
中國官方並未立即就此事件發表評論。北京一直聲稱對幾乎整片南海擁有主權，並誓言堅決捍衛其主權。南海是一條重要的全球貿易航道。中國軍隊曾多次自其佔領的島嶼和從飛機上發射信號彈與閃焰彈，以警告外國飛機遠離該國在這片具爭議性的水域上方的所謂領空。
菲律賓海岸防衛隊表示：「漁業和水產資源局(Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR)的飛機在合法飛越期間，拍攝到3枚照明彈從該島礁向飛機發射。」菲律賓海岸防衛隊6日與漁業局共同執行了這次偵察飛行。
菲國海岸防衛隊表示：「這些飛行旨在監測海洋環境，評估漁業資源狀況，並確保菲律賓漁民在西菲律賓海(West Philippine Sea)的安全福祉。」西菲律賓海是菲律賓對其所宣稱擁有主權的南海海域的稱呼。
菲律賓海岸防衛隊稱，這架菲律賓巡邏機在渚碧礁水域看到一艘中國醫療船、2艘中國海警船和29艘疑似民兵船下錨停泊在渚碧礁水域。
渚碧礁是南海爭議最大的南沙群島(Spratly Islands)7個有爭議且大部分被淹沒的島礁之一，中國在10多年前將該島礁改造成現今的島嶼基地。根據美國和菲律賓的安全官員表示，這些人工島受到飛彈系統保護，其中3個人工島還有軍用級跑道。
除了渚碧礁，這架菲律賓巡邏機還飛越了另外6個爭議性島礁，其中包括無人居住的爭議性仙賓暗沙(Sabina Shoal)，以監視一艘中國海軍船艦。菲律賓海岸防衛隊表示：「這艘船艦多次向漁業和水產資源局的飛機發出無線電挑釁，儘管當時飛機正在菲律賓主權範圍內飛行。」
菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)表示，6日的偵察飛行「一切安全且任務達成」。
美國對這個海上通道沒有領土主張，但數十年來一直在該海域進行巡邏，且多次警告表示，若菲律賓軍隊遭到武裝攻擊，包括在南海，美國有義務保衛菲律賓。菲律賓是美國在亞洲最古老的條約盟友。
越南、馬來西亞、汶萊和台灣也涉入了這片資源豐富的海域長期存在的爭端。
