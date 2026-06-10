菲7.8強震死亡數增至45人 引發山崩疑有村莊遭埋

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本月8日，菲律賓南部民答那峨島沿海發生規模7.8強震，災害官員10日表示，死亡人數已上升至45人，救援隊仍在搜尋17名失蹤人員。

菲律賓7.8地震已造成至少45人罹難。（圖／美聯社）

根據當地媒體報導，菲律賓國家減災風險管理委員會宣布，已有 487 人受傷。

地震發生在當地時間8日上午 7 點 37 分，震央位於薩蘭加尼省沿海地區。地震對民答那峨島部分地區造成了廣泛的破壞，建築物倒塌，電力和供水中斷，並在多個地區引發了山崩。

目前在受災地區仍持續進行搜救和遺體打撈行動，因此傷亡人數可能進一步增加。

疑有村莊遭埋

地震引發了至少 10 起山崩，其中幾起發生在民答那峨島南部地區。

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據報導，在薩蘭加尼省，有13 名居民在山崩襲擊社區時被埋；當局也正在調查整個村莊可能被掩埋的報導，但相關死亡人數尚未得到證實。

這場災難對基礎設施造成了大規模破壞。根據官方報告，18座橋樑、41條道路和238條公共設施受損，多條交通路線仍無法通行。

另外約有 13 萬用戶受到停電影響，而醫院由於餘震和結構性問題，只能在帳篷裡繼續艱難地運營，治療病人。

這場災難影響超過14.9萬人，其中包括4.1萬多名流離失所的居民。近3000棟房屋遭到破壞。

政府表示，已發放價值 480 萬比索（247.8萬元新台幣）的緊急援助金，地震災區救援工作仍在繼續。

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