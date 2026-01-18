菸味不上車 中市守護清新友善環境

記者張妤甄／臺中報導

日前臺中市300路公車駕駛行經台灣大道時，出現乘客未將殘餘菸霧吐出就搭乘班車，駕駛員隨即利用車內廣播設備提醒「請尊重其他乘客，不要在車上留下菸味」，順利守護公車環境安全。對此，中市府交通局長葉昭甫肯定駕駛員依法制止不良行為，雖遭乘客回應「不在意罰錢」，但處理過程皆確保車內公共秩序，也呼籲民眾遵守禁菸規定，共同維護舒適、健康的大眾運輸。

葉昭甫今（18）日表示，300路公車從台灣大道幹線往靜宜大學方向行駛，於「台灣大道中華路口」站點時，發現一名乘客於候車站吸菸，口中菸霧未散即踏上公車，導致車廂內飄入菸味。巨業交通公車駕駛長蔡忠樺見此情形，便以廣播設備平穩的勸導。

有5年駕駛經驗的駕駛長蔡忠樺表示，手握方向盤決定整車乘客安全，未和對方爭辯是因知道公車是個密閉、載著數十人移動的公共空間，他的責任就是維護車廂秩序與乘客權益。但若出現影響行車的情形，駕駛有權拒絕其搭乘，必要時也會報請公權力處理。

蔡忠樺分享，那位乘客最後選擇下車離去，當時車內響起小小掌聲，乘客應該鬆了一口氣。台灣大道幹線是他的工作場域，服務300、305、306、309、310等路線，何時尖峰、哪裡學生多、哪一站長輩常上車等資訊他都相當熟悉，但開公車時比路況更難掌握的，其實還是「人」。

蔡忠樺提到，擔任公車駕駛他樂在其中，這次菸霧事件對他來說不是特例。他盡力讓公車平順行駛，避免不必要衝突，以將心比心態度思考不同旅客需求，把每個乘客想成可能是家人，原本陌生的乘客經這幾年，變成點頭問好的朋友。他鼓勵年輕人，希望職業穩定，做一份對城市有意義的工作，開公車是不錯的選擇。

蔡忠樺也曾榮獲臺中市金運獎優良駕駛、愛心服務獎，對其沈著應對表現，巨業交通將予以獎勵。

葉昭甫說，臺中市公車一年逾8,000萬人次搭乘，有時遇刷卡有疑問、沒對準感應區或不清楚票價，急著上下車時不免提高音量。葉局長讚許蔡駕駛長的做法，先讓對方把話說完，讓他覺得被聽見，情緒自然降溫。可先柔性勸導第一步，理性說明第二步，影響到安全便依法採取必要措施，兼顧安全與秩序。

葉昭甫指出，臺中市現有近1,300多名公車駕駛服務民眾，這群城市的無名英雄全年無休維持大眾運輸順利運轉，籲請乘客遵守基本搭乘禮儀，公車內禁菸、保持友善、相互尊重、車內安靜整潔、下車提前按鈴並備妥卡片或乘車碼、禮讓座位給有需要的人，一同提升整體公車運輸品質，也為第一線的優質駕駛按讚鼓勵。

巨業交通駕駛長蔡忠樺處理乘客違反公車禁菸規定，沈著應對方式獲全車乘客肯定。（中市府交通局提供）