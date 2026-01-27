菸味不再飄進巷弄！迪化年貨大街全面禁菸 指定吸菸區改設大稻埕

台北市長蔣萬安首個無菸城市示範點，台北「迪化年貨大街」將於1月31日至2月15日舉行。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安首個無菸城市示範點，「迪化年貨大街」將於31日登場，為解決去年全街禁菸導致吸菸者至巷弄吸菸問題，迪化街商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，今年迪化街全面禁菸且不設吸菸區，另在大稻埕碼頭入口處右側設立吸菸區。商業處處長高振源補充，大稻埕碼頭吸菸區將以綠籬方式區隔，年貨大街期間才開放，若發現禁菸區有吸菸者將通報衛生局開罰。

迪化年貨大街將於1月31日至2月15日舉行，今年以「奔年貨」為主題，攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作。鄭玟和今日出席市府奔年貨聯名活動時指出，去年迪化年貨大街期間便辦理全街禁菸，但無設立吸菸區致吸菸民眾至巷弄抽菸，影響鄰里居民。

迪化街商圈發展促進會理事長鄭玟和今日表示，今年迪化街全街禁菸且不設吸菸區，另在大稻埕碼頭入口處右側設立吸菸區。（孫敬攝）

紅色區域是今年迪化年貨大街禁菸區域，包含迪化街南京西路至歸綏街道路的騎樓及人行道；延平北路至環河北路騎樓及人行道；歸綏街騎樓，人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍；東至民路街、西至西寧北路、南至南京西路至239巷、北至民生西路所圍的道路、騎樓、人行道及廣場禁菸區。（台北市商業處提供／孫敬台北傳真）

大稻埕碼頭吸菸區將採綠籬方式劃設吸菸區，也會在綠籬周邊張貼「吸菸區」字樣。示意圖非現場綠籬畫面。（孫敬攝）

考量迪化街長遠商圈發展，鄭玟和直言若想提升商圈發展應全面禁菸，並強調已有跟里長商討於西寧北路設立常態吸菸區。鄭提到，蔣萬安已交代商業處辦理定點吸菸區，但迪化年貨大街在設立吸菸區上多遇阻礙，故今年吸菸區設立至大稻埕碼頭入口處右側，迪化街全街將設書面文宣及媒體廣告宣導禁菸，也有衛生局、商業處與巡守隊，組成共2組近30名人力巡查，屆時發現違規區域吸菸者將通報衛生局開罰。

針對迪化年貨大街管制，高振源觀察去年確實有吸菸者擴散到巷弄問題，今年已擴大管制範圍，而大稻埕碼頭吸菸區設置，將以綠籬露天方式隔離吸菸者，讓菸味自然向上飄散，也會在綠籬周邊張貼「吸菸區」字樣，預計年貨大街期間啟用，若發現禁菸區有吸菸者將通報衛生局開罰。

迪化年貨大街作首個無菸城市示範點，現已規劃多個路段禁菸，包含迪化街南京西路至歸綏街道路的騎樓及人行道；延平北路至環河北路騎樓及人行道；歸綏街騎樓，人行道緣石往道路延伸2.5公尺內範圍；東至民路街、西至西寧北路、南至南京西路至239巷、北至民生西路所圍的道路、騎樓、人行道及廣場禁菸區。

