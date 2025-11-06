菸害防制新玩法！高市衛生局結合教育及毒防三局聯手守護青少年

【警政時報 江雁武/綜合報導】為貼近年輕世代、創新推動校園菸害防制，高雄市政府衛生局今（6）日聯合教育局及毒品防制局共同舉辦《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》菸害防制教具發布記者會，透過結合校園故事、解謎推理與角色互動，讓學生化身偵探，在趣味中揭露電子煙背後的健康與法律陷阱，打造寓教於樂的防菸新體驗。

菸害防制新玩法！高市衛生局結合教育、毒防三局聯手守護青少年。(圖/記者澄石翻攝)

活動現場氣氛熱烈，衛生福利部國民健康署派員出席表達支持，並邀請深受學生喜愛的網紅團體「三個麻瓜」及「TACO老師—墨力全開」現身助陣，與多所高中職師生共同體驗教具。網紅以輕鬆幽默的方式引導學生思考菸害議題，現場笑聲不斷，也讓防制觀念深植心中。

高雄市政府衛生局王小星副局長表示，電子煙常以「新潮」、「無害」、「減害」等假象包裝，實則含有尼古丁、甲醛、丙烯醛等多種有害物質，對青少年健康構成嚴重威脅。《校園迷霧事件簿》以「寓教於樂」為核心概念，透過懸疑故事與互動遊戲，引導學生主動學習破解菸害真相，培養拒菸意識與行動力，讓防制教育更貼近數位原生世代的學習特性。

勇氣出擊找真相！高雄推解謎遊戲教具，助學生遠離電子煙陷阱。(圖/記者澄石翻攝)

衛生福利部國民健康署曾伯昌科長指出，一支電子煙煙彈的尼古丁含量約等同四包紙菸，長期吸食不僅會造成成癮，更可能引發心血管與肺部疾病。他呼籲青少年務必謹記「不嘗試、不購買、不推薦」三不原則，遠離菸品與電子煙的危害，「小心危險就在你身邊！」

衛生局進一步說明，《校園迷霧事件簿》的遊戲設計結合實際法規情境。例如劇中出現「你一口、我一口」分享電子煙的橋段，實際上已觸犯《菸害防制法》，提供者最高可罰25萬元，吸食者亦可處罰1萬元。透過沉浸式體驗，學生不僅學習健康知識，更理解行為背後的法律風險。

網紅助陣！高雄《校園迷霧事件簿》登場，寓教於樂打造無菸校園。(圖/記者澄石翻攝)

現場三民家商學生表示：「原來電子煙不是水蒸氣，而是會讓人上癮的化學煙霧！」左營高中翁豪將主任教官則回饋，這套教材讓防菸宣導更生動，也促進學生間的互動與討論，展現高度教育潛力。

高雄市政府衛生局強調，未來將持續結合新媒體與青年創意，深化「無菸校園、健康世代」理念，讓拒菸不只是校園規範，更成為青少年日常生活的一部分，共同打造健康、清新的學習環境。

