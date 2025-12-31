菸捐16年凍漲！民團憂菸害防制失靈 籲建立「自動調整機制」

台灣健康聯盟日前舉辦「菸品健康福利捐資源運用與分配座談會」，邀集公共衛生、財稅、兒少健康、癌症與罕病照護等領域專家，針對菸捐改革方向與資源分配進行討論。台灣健康聯盟提供



吸菸危害健康不只傷肺，對骨骼與全身健康同樣造成長期影響。台灣健康聯盟今（31）日指出，吸菸是多種非傳染性疾病的重要風險因子，但我國菸品稅負比仍低於國際建議標準，呼籲政府建立「菸捐自動調整機制」，透過價格降低有害產品消費，從源頭減少疾病風險。

台灣健康聯盟指出，我國菸品稅負比目前約為54%，遠低於WHO建議的75%標準，且長達16年未隨物價與經濟成長調整，實質效果逐年減低，應優先檢討菸品健康福利捐制度，呼籲政府回應WHO建議，建立「菸捐自動調整機制」。

台灣健康聯盟於2025年11月舉辦「菸品健康福利捐資源運用與分配」座談會，邀集公共衛生、財稅、兒科醫學、癌症與罕病等領域專家，共同檢視菸捐多年未調整所衍生的控菸效果弱化問題，以及相關資源配置的結構性問題。

台灣健康聯盟提出三大方向，包括建立自動化調整機制，確保控菸效益具備長期穩定性；強化菸捐資源治理與使用透明度，確保財源配置符合公共健康需求；菸捐收入應優先用於疾病預防、戒菸服務、疫苗基金等前端預防措施，以及對弱勢族群的健康照顧。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，「3 by 35」的倡議精神在於透過價格工具降低有害產品消費，並將其收入投入疾病防護體系，強化健康投資，與聯盟長期推動減糖、減菸的方向一致；尤其近年台灣減菸成效逐步下滑，顯示控菸政策需要重新檢視；菸捐若長期缺乏調整機制，其政策功能將隨通膨與所得成長持續被稀釋。

吳玉琴表示，現行菸捐未能反映經濟成長與通貨膨脹變化，正逐漸失去政策效果。青少年接觸風險、新生兒健康傷害與慢性病負擔持續累積，最終仍將成為健保、長照與公共醫療支出的壓力。政府應透過稅制與資源配置，降低風險因子，而非事後承擔更高的醫療與照護成本。

吳玉琴強調，菸捐改革的目的不在於擴大財源，而是讓公衛政策工具能在控菸與疾病預防上發揮應有功能，降低長期健康與財政風險，守護全民與下一代的健康。

