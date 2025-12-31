菸捐16年未變 民團促依CPI調整

台灣健康聯盟指出，近年台灣減菸成效下滑，控菸政策需重新檢視。（王家瑜攝）

吸菸、飲酒、不健康飲食是非傳染性疾病的主要風險因子，世界衛生組織（WHO）因此呼籲各國在2035年前將菸草、酒精或含糖飲料的健康稅提高50％，以降低有害產品消費。台灣健康聯盟指出，近年台灣減菸成效下滑，控菸政策需重新檢視，呼籲政府建立「菸捐自動調整機制」，每2年依消費者物價指數（CPI）與所得成長進行調整。

國人10大死因中，高達5項與慢性病相關，顯示我國面臨慢性病的沉重負擔。我國菸品稅負比目前約為54％，遠低於WHO建議的75％標準，且長達16年未調整。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，近年台灣減菸成效逐步下滑，菸捐若長期缺乏調整機制，其政策功能將隨通膨與所得成長持續被稀釋。她呼籲政府優先檢討菸捐制度，可參考國際經驗，建立「菸捐自動化調整機制」，每2年依消費者物價指數與所得成長進行調整。

另外，可導入數位與AI監測工具，了解菸捐對吸菸率下降與公共健康改善的成效，並作為跨縣市資源分配的依據。吳玉琴強調，菸捐改革目的不在擴大財源，而是讓公衛政策工具發揮應有功能，降低長期健康與財政風險。

國健署回應，提高菸價是減少民眾使用菸品有效的手段之一，菸價涉及菸稅及菸捐，106年財政部調高菸稅20元（每包31.8元）、98年衛福部調整菸捐為每包20元。

依《菸害防制法》第4條規定，菸捐之金額，衛福部及財政部應每2年邀集財政、經濟、公共衛生及相關領域學者專家，依菸品消費量、吸菸率、國民所得及物價指數等因素評估1次。有調高必要時，應報請政院核定，並送立院審議。