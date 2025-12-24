菸檳酒超過三十年釀惡果 56歲男下咽癌復發「失聲」求生

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】56歲的曾先生自年輕起菸、檳、酒不離身，成了日復一日的生活模式，超過三十年。沒想到三年前感冒喉嚨痛，一個多月還沒好，轉到衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方門診就醫，確定是下咽癌，經放射線及化學治療後，腫瘤消失，他也戒慎恐懼地戒掉菸、檳、酒。沒想到在以為已熬過難關的第三年，癌症復發，最終接受全喉切除手術，失去聲帶，靠人工發聲器重新說話。

菸、檳、酒是下咽癌危險因子 同時具有則罹癌機會是123倍

許嘉方醫師指出，下咽癌是原生於下咽的惡性腫瘤，好發於55至70歲男性，明確的危險因子是抽菸、吃檳榔及過量飲酒。根據相關資料顯示，菸、檳榔、酒都有者，罹患口腔癌機會是一般人的123倍，顯示菸、檳、酒的嚴重傷害，其他頭頸癌也都有類似的統計。

復發後的最有效治療仍是手術 全喉切除後需用人工發聲器

許嘉方醫師說，過了三年曾先生復發了，經內視鏡、電腦斷層等檢查發現，其左下咽處有個兩公分的腫瘤，切片確定為惡性，是第二期癌症。經評估不適宜再進行放療及化療，只得進行全喉（連同聲帶）切除，在頸部開個永久氣切孔呼吸，讓口腔只用於進食，也就是飲食及呼吸分開。至於聲音部分，使用人工發聲器，曾先生的聲音變得像「唐老鴨」，但他坦然接受。

放射腫瘤科醫師張博竣補充，復發後如果再進行放療及化療，效果降低，副作用提高，而最有控制力的方式還是手術。

高危險群出現症狀應快就醫 最佳預防是戒菸、檳、酒

許嘉方醫師提醒，抽菸、吃檳榔及過量飲酒的人如果喉部有異物感、喉嚨痛，影響到吞嚥、呼吸，甚至頸部出現淋巴結腫，一定要趕緊就醫，如能早期發現，大多能夠有效治療。

張博竣醫師強調，在臨床上可發現，即使戒掉菸、檳、酒，影響還是長達十年，還是有很多頭頸癌在十年內復發的個案，有的甚至復發四、五次，所以還是及早戒掉菸、檳榔，也不要過量飲酒，才是避免頭頸癌最重要的方法。

