菸檳酒30年罹下咽癌！3年後復發 失聲變「唐老鴨」

56歲的曾先生抽菸、嚼檳榔、喝酒超過30年，3年前發現下咽癌，治療後腫瘤消失也戒掉菸檳酒，沒想到第3年癌症復發，接受全喉切除手術失去聲帶，靠人工發聲器說話。

下咽癌是原生於下咽的惡性腫瘤，好發於55至70歲男性。（示意圖／123RF）

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，曾先生3年前喉嚨疼痛不癒，經內視鏡、電腦斷層等檢查發現，其左下咽處有個2公分的腫瘤，切片確定為惡性，是第2期癌症。當時不進行切除手術，採放射及化學療法，治療後腫瘤消失。

許嘉方說，過了3年曾先生復發，同位置的腫瘤2.1公分，也是2期，經評估不適宜再進行放療及化療，只得進行全喉切除，連同聲帶一併切除，在頸部開個永久氣切孔呼吸，讓口腔只用於進食，也就是飲食及呼吸分開，至於聲音部分使用人工發聲器。

廣告 廣告

放射腫瘤科醫師張博竣指出，復發後如果再進行放療及化療，效果降低、副作用提高，而最有控制力的方式還是手術，病人也同意進行全喉切除，接受「失聲」的後果。

許嘉方主任為曾先生檢查。（圖／ 彰化醫院 ）

曾先生回憶，自己20多歲起菸、檳、酒不離身，成了日復一日的生活模式，沒想到3年前感冒喉嚨痛1個多月還沒好，轉到彰化醫院就醫確定是下咽癌，他也戒慎恐懼地戒掉菸、檳、酒，還以為聲音可保留，卻在3年後再次因喉嚨持續疼痛，檢查確定復發，聲帶還是保不住。使用人工發聲器後，他的聲音變得像「唐老鴨」，但坦然接受。

許嘉方指出，下咽癌是原生於下咽的惡性腫瘤，好發於55至70歲男性，明確的危險因子是抽菸、吃檳榔及過量飲酒。這類人如果喉部有異物感、喉嚨痛，影響到吞嚥、呼吸，甚至頸部出現淋巴結腫，一定要趕緊就醫，如能早期發現，大多能夠有效治療。

張博竣醫師。（圖／ 彰化醫院 ）

許嘉方說，根據相關資料顯示，菸、檳、酒都有者，罹患口腔癌機會是一般人的123倍，顯示菸、檳、酒的嚴重傷害，其他頭頸癌也都有類似的統計。

張博竣強調，在臨床上可發現，即使戒掉菸、檳、酒，影響還是長達10年，還是有很多頭頸癌在10年內復發的個案，有的甚至復發4、5次，所以還是及早戒掉菸、檳，也不要過量飲酒，才是避免頭頸癌最重要的方法。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

延伸閱讀

「阿扁來了！」陳水扁主持新節目周日首播：史無前例的深度對話

25年來首宗！美國女子元旦獨自徒步登山遇美洲獅攻擊身亡

首相公邸鬧鬼傳說甚囂塵上 高市早苗幽默回應：「還沒遇到」