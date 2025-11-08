菸癮犯了！27歲女躲飛機廁所抽電子煙 下場曝光
在搭乘飛機時，乘客必須時時刻刻遵守飛航安全規章，其中在機上吸菸更是萬萬不可，不過在今年5月時，一名27歲鄭姓女子在從日本大阪搭乘長榮航空航班返回桃園機場途中，因為菸癮發作，竟跑到廁所裡面抽電子煙，在被空服員發現後馬上報警處理，鄭姓女子也在降落後被逮補。桃園地檢署偵查後，依違反《民用航空法》起訴鄭姓女子並聲請簡易判決。
根據警方調查，鄭姓女子於今年5月2日晚間7時30分許，搭乘長榮航空BR-129號航班自日本大阪飛往桃園機場途中，在明知飛機上禁止吸菸的情況下，仍因為犯了菸癮，跑到廁所偷偷吸食，隨即被空服員發現並通報，在飛機降落之後鄭姓女子也隨即被逮補。
檢方指出，鄭姓女子一度經傳喚未到庭，但鄭姓女子後續也坦承犯行，檢方也查扣電子煙等證物，包含護照影本、登機證存根、客艙安全事件檢舉書、扣押筆錄、扣押物品目錄表及刑案照片等，證據確鑿。最終桃園地檢署偵結此案，認定鄭女違反《民用航空法》，依法提起公訴並聲請簡易判決。
