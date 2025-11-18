菸蒂不落地 慈中行動力 臺南慈中歡喜好厝邊

臺南慈中的學生用最真誠的行動回饋社區，用服務替校慶暖身，也替城市加分。

校慶前，臺南慈中中學部展開最熱血的傳統──「歡喜好厝邊」掃街志工服務！中學部親師生加上慈誠爸爸和懿德媽媽，合計219人共同參與，笑聲、汗水和成就感構成臺南慈中最青春的一個上午。

姚智化校長每次掃街活動都以身作則，和學生一同撿拾菸蒂。

掃街活動開始前，人文室曉瑩主任以臺灣每一分鐘，就有足以構成一面牆，總計17,100根菸蒂被隨意丟棄在路上的影片，展開今日的特別行動任務──一根菸蒂裡不僅有地球難以分解的塑膠纖維，還有數種致癌物質，當它們被丟入水溝進入海洋再進到生物體內，最終就進入人類的胃裡，形成一個環境與生物汙染的惡性循環。

不放過任何細節，把握分秒認真付出。學生們開始發現散落地上各個角落的小小白色菸蒂，撿了一水桶、一畚箕的菸蒂。

於是平時眼裡只有大型垃圾的學生，這回彎下腰開始發現散落地上各個角落的小小白色菸蒂，撿了一水桶、一畚箕的菸蒂。也期望透過他們的行動，能喚起人們重視自己的居住環境，一起朝菸蒂減量、健康生活的方向前進。

學生認真打掃的身影，是最美的行動見證。學生們搬起水溝蓋清掃，不放過任何小地方。

臺南慈中掃街行動延續與鄰里 18 年的友好約定，灑掃街道、撿拾菸蒂，甚至搬起水溝蓋清掃。早起運動的居民給予認真打掃的師生肯定的微笑，有些會直接給予肯定的話語，還有阿嬤見學生認真打掃的身影，來和帶隊老師說想捐掃把支持我們的活動。而我們的孩子則以簡單但真摯的「早安、您好」招呼，串聯起學校和鄰里最美好的羈絆。

學生走入鄰里，協助清掃住家門前落葉。

姚智化校長告訴同學們，付出的人最有福，在家幫忙父母打掃，是付出也是孝順的行動，多付出幫助他人，你將成為人見人愛的孩子。臺南慈中的學生用最真誠的行動回饋社區，用服務替校慶暖身，也替城市加分。

菸蒂不落地，慈中行動力。

