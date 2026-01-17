菸蒂成清溝最大元凶 雲林清潔週鎖定街道死角

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府啟動115年環境清潔週，首場活動選在水林鄉登場，雲林縣政府環保體系同步進入高強度整備期，針對街道菸蒂、違規廣告物及長期髒亂點展開集中清理，力拚春節前讓市容全面升級。

張麗善縣長表示，近三年雲林縣政府每年投入近億元進行清溝作業，累計完成約1,300公里，卻發現溝渠內最常見的廢棄物仍是菸蒂。環保局表示，菸蒂體積小卻清理困難，也容易隨雨水進入排水系統，成為環境管理的長期痛點。

環保局長張喬維表示，清潔週期間特別強化菸蒂回收與管理機制，除設置熄菸桶與回收系統外，也將加強取締亂丟行為，違規者將依《廢棄物清理法》開罰，最高可處新台幣6,000元。

雲林縣政府同時整合各鄉鎮公所、清潔隊與環保志工人力，預計動員超過150人，全面巡查道路、公園及公共場域，並延伸至山區與海岸線，避免假期期間環境品質下滑。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，透過縣府與基層合作，有助於改善長期被忽略的清潔死角，也讓居民對居住環境更有感。縣府期盼藉由密集行動，讓春節期間的雲林呈現乾淨、有序的新樣貌。（照片／雲林縣政府提供）