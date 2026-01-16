菸酒五金商搖身變軍火商 4550萬子彈標案引質疑

國防部軍備局去年底決標的彈藥採購案再爆爭議。國民黨立委馬文君15日揭露,主要從事菸酒、食品及五金批發的「台灣禾亞國際有限公司」,竟標下軍備局4550萬元、350萬發9公厘手槍彈標案,質疑有藏鏡人操作,根本是「RDX海掃雷炸藥案翻版」。

馬文君指出,台灣禾亞公司109年成立,登記地址位於台中北屯區松竹路一處透天厝,先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發。根據經濟部商工登記網及台灣公司網查詢,該公司至今未投標過任何政府標案,卻在去年6月變更營業項目,增加「槍砲彈藥輸出入」及「槍枝保養業」,不到半年就標下軍備局子彈採購案。

記者實際走訪公司登記地址,現場鐵門、大門深鎖,透過對講機詢問,屋內人員回應「不清楚這件事,還要再了解」。附近居民表示,曾看見類似辦公人員出門拿信,但平時沒互動,不了解內部狀況。

馬文君強調,沒經驗的廠商不合格率風險較高,若驗收不合格需重新招標,來回之間浪費時間、影響戰備整備。她質疑該公司既無相關經驗,又未曾投標政府標案,如何能在短時間內取得軍火標案資格。

國防部回應,子彈屬管制性物品,國內廠商無產製能力,依採購法規範公開招標。得標商須繳交預算金額3%押標金,決標後繳交契約金額5%保證金,並須取得外國政府輸出許可及經濟部進口同意文件,會同專業火工人員驗收合格後才付款。

