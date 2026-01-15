菸酒五金批發商改賣子彈？沈伯洋：許多產業都曾成功轉型

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋今(1/15)表示，台灣有不少公司的營業登記，都會登記很多項目，且也有許多產業轉型，過去有製鞋業打入飛彈產業、做馬桶的轉作與抗彈板有關的行業，有很多成功轉型經驗，外界不該汙名化認真的廠商。

民進黨立委沈伯洋，翻攝民進黨立院黨團YT頻道

國民黨立委馬文君近日公開質疑，國軍明明有能力跟產能可以生產步槍鋼心彈，但卻對外採購，中間每顆價差4元，而標案的得標公司，原本業務項目是「菸酒、食品、五金零售批發」，在去年6月變更項目增加「槍砲彈藥輸入」後，就拿到軍備局的案子，對此喊話國防部應徹查。

廣告 廣告

沈伯洋上午出席民進黨立院黨團記者會時接受媒體提問，他指出，國民黨近期都喜歡做類似的爆料，把公司營業項目各式名稱，只要找到一個跟軍事無關，就質疑以前不是做這個，為什麼現在可以。

沈伯洋說，國人要先知道，很多公司的營業登記項目都會登記很多項，且台灣本來就有很多產業轉型，比方說過去就有製鞋業後來打入飛彈相關產業，做馬桶的打入跟抗彈板有關的行業，過往都有案例，很多公司都有成功轉型的經驗，外界也不該汙名化真正認真的廠商。

沈伯洋表示，若真的有採購問題，過去各式案件，都已請國防部要修正採購辦法，並針對相關個案說明，毋枉毋縱，但別因為這些爆料，影響真正轉型，準備加入國防產業的廠商。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌訪美返台態度更硬！反對政院1.25兆軍購特別條例 民眾黨將拋自提方案

F-16防撞系統砸錢7年沒進度！黃國昌批延宕成飛官最大風險來源 國防部副部長也贊成

軍購案燒到前朝 被爆向「馬桶廠商」買防彈設備 馬英九回應：我不要再當救援投手了

