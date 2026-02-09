菸酒公賣局倉庫變身幸福長照新據點 台南勝安社區活動中心落成啟用





台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲主持啟用典禮，與各界來賓及在地里民一同見證社區公共建設的重要里程碑。典禮由勝安社區長者帶來迎賓戰鼓揭開序幕，並結合成功國中青春熱舞與開元國小舞獅表演，展現青銀共融的社區活力，在熱鬧喜氣的氛圍中完成剪綵儀式。長勝里里長吳澐晏特別準備湯圓與茶點，邀請鄉親共享「入新厝」的喜悅。

黃偉哲表示，勝安社區活動中心是他任內新建的第30座社區活動中心，不僅外觀新穎，機能規劃也相當實用，部分建材取自舊有建築再利用，在兼顧品質下有效節省工程經費，加上鄰近公園綠地，讓里民在安全、舒適的環境中活動休憩。

社區活動中心同時也是市府長照政策的重要一環，台南市長照服務涵蓋率已連續三年蟬聯六都第一，未來將持續透過完善公共設施與社區照顧關懷據點的布建，建構幸福宜居的台南府城。

北區勝安社區活動中心新建工程總經費為6,710萬元，其中衛福部前瞻計畫補助2,400萬元，市府自籌4,310萬元，為兩層樓建築，總樓地板面積約311坪。一樓提供社區里民集會、關懷據點及銀髮健身教室，二樓設置社區型長照機構日照中心，預計每日可服務60人次。

值得一提的是，活動中心現址前身為菸酒公賣局倉庫，原有屋頂木衍架以檜木與杉木混合搭建，極具特色，設計團隊特別保留並重新整理後，嵌貼於二樓日照中心斜屋頂樑架，並回收舊木建材製作文創小物，與環保局藏金閣合作，減少約2,300公斤碳排放量，讓新建築同時延續歷史記憶與永續精神。

