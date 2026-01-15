菸酒商也可賣彈藥! 國防部採購再掀爭議 她批：宛如RDX炸藥案翻版

國民黨立委馬文君 15 日指出，軍備局去年底決標的 9 公厘手槍彈採購案引發質疑。 圖：翻攝自臉書 @立法委員 馬文君

[Newtalk新聞] 國防部彈藥採購案再度引發質疑，國民黨立委馬文君 15 日指出，軍備局去年底決標的 9 公厘手槍彈採購案，由一家原從事菸酒、食品及五金零售批發的公司得標，採購金額 4,550 萬元，且該公司於半年內變更營業項目即得標，馬文君質疑採購合理性並要求國防部徹查說明。

國防部近期多項採購案接連遭外界質疑，包括裝修公司承攬炸藥原料、茶葉行取得國防伺服器標案，以及彈藥採購價格偏高等爭議。國民黨立委馬文君 15 日再度就彈藥採購提出質疑，指出軍備局對外採購彈藥的標案中，9 公厘手槍彈由與軍工背景無關的公司得標，情況與去年的「RDX 海掃更」炸藥案高度相似。

國防部近期多項採購案接連遭外界質疑。 圖：金大鈞／攝（資料照）

馬文君表示，軍備局於去年底完成決標，對外採購 5.56 公厘步槍鋼心彈、5.56 公厘步槍空包彈、7.62 公厘機槍空包彈及 9 公厘手槍彈等彈藥。其中，9 公厘手槍彈採購數量為 350 萬發，總金額為 4550 萬元。

她進一步揭露，得標廠商為「台灣禾亞國際有限公司」，公司於 109 年成立，設址於台中，過去主要營業項目為菸酒、食品及五金零售批發。依據經濟部商工登記網與台灣公司網資料顯示，該公司在此之前並無任何政府標案投標紀錄，卻於去年 6 月變更營業項目，新增槍砲彈藥輸出入及槍枝保養業務，不到半年即投標並得標軍備局 9 公厘手槍彈採購案。

台灣禾亞國際有限公司登記住址。 圖：翻攝自Google Maps街景

馬文君指出，該公司登記地址位於台中市北屯區，為一戶有庭院的透天住宅，卻承攬高達 4550 萬元的軍品採購案。她質疑，國防部軍備局兵工廠本身具備子彈生產能量，且價格相對便宜，卻選擇外包採購，最終由一家無軍工背景、短期內才變更營業項目的公司得標，整體過程令人難以理解。

她直言，此案宛如去年「RDX 海掃更」炸藥案翻版，當時台南福麥裝修公司在缺乏軍事背景與相關經驗的情況下，承攬具高度機敏性的炸藥原料採購。馬文君指出，無論是 RDX 原料或子彈，皆屬國軍原可自行生產、且產線產量充足的軍品，卻在近期改以外包方式採購，並由短時間內變更營業項目的公司得標，情況耐人尋味。

馬文君痛批，類似狀況一再發生，質疑是否有藏鏡人透過關係運作標案，從中獲取利益，要求國防部不要再自欺欺人，應徹底調查並對外提出清楚說法。

針對外界質疑子彈對外採購價格是否高於自製成本，馬文君指出，軍備局 205 廠原可自製 5.56 公厘步槍子彈，單價約 6 元，甚至曾外銷美國，如今卻以約 3 倍價格向外採購，質疑合理性。

對此，國防部長顧立雄回應說明，過去相關生產係由美方提供底火、包材與運輸，國內僅負責彈殼、彈筒及組裝；目前提供給陸軍的子彈，每發成本為 16.18 元，而此次招標得標價為每發 15.53 元，兩者條件不同，不能直接相比。

國防部長顧立雄回應說明，兩者條件不同，不能直接相比。 圖：張良一/攝

