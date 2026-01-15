菸酒商標下子彈？立委質疑標案 國防部回了

▲RDX炸藥案翻版？馬文君爆子彈採購疑雲 國防部：看重的是這能力。（圖／馬文君提供，2024.10.15）

[NOWnews今日新聞] 國防部9公厘手槍彈採購案，遭到立委馬文君質疑，得標廠商「台灣禾亞」主業為菸酒與五金批發，去年6月才變更營業項目，竟能跨行標下軍援物資，質疑是「RDX海掃更」炸藥案翻版。對此，國防部回應，廠商資格均按近10年慣例訂定，只要具備合法登記、納稅證明及槍砲彈藥輸出入營業項目，即符合投標資格，以確保廠商具進口管制物品的供售能力。

國防部解釋，由於子彈在國內並無民營產製能力，為廣徵商源，軍方依《政府採購法》公開招標，並以「內購外貨」方式籌獲。為確保行政穩定，得標商投標時須繳交3%押標金，決標後需繳5%履約保證金，必須在限期內取得外國政府的「輸出許可證明」及經濟部進口同意文件。國防部強調，這套機制能確保得標商有能力獲取國外合法貨源，並非只是依據廠商的原始主業判斷。

為了落實品質控管，國防部指出，需求單位軍備局除了會同廠商辦理文件查驗，更會由專業火工人員依照美軍標準，對交貨品項實施嚴格的品質檢驗與性能測試，確認合格後始辦理付款。強調若廠商發生逾期未繳文件、貨品延遲等違約情事，將依約解除契約、沒收履約保證金並刊登停權處分，維護國軍權益與彈藥供應安全。

