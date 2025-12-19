菸酒檳榔不離口 醫：罹口腔癌風險高達123倍





口腔癌連續多年位居台灣十大癌症死因，台南新樓口腔顎面外科吳俊毅醫師表示，早期診斷與適當治療是影響口腔癌預後的關鍵因素。根據統計數據，口腔癌第一、第二期的五年存活率約可達到80%至90%，然而一旦進展至第三、第四期，五年存活率則降至50%以下。吳俊毅醫師指出，口腔癌主要危險因子包含吸菸、喝酒及嚼食檳榔，其中三項合併者罹癌風險高達一般人的123倍。任何不明原因的口腔潰瘍、腫塊凸起或疼痛超過兩週未痊癒，或是口內發現紅斑、白斑，都應盡速就醫檢查，避免延誤治療時機。

目前健保亦提供補助的免費口腔篩檢服務，對象包含三十歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，每二年一次；以及十八歲以上至未滿三十歲有嚼檳榔（含已戒）習慣的原住民，每二年一次。符合資格的民眾，建議定期至醫療院所進行口腔篩檢，以利早期發現，早期治療。

39歲年輕病人，平時有抽菸習慣及曾經嚼食檳榔，在舌頭疼痛兩週便前來台南新樓醫院就醫進行切片，最終確診為第一期口腔癌。經手術治療後，很快恢復吞嚥及說話功能，術後迅速回到正常生活。

65歲病人同樣有長期抽菸習慣，起初牙齦腫痛以為是牙齒造成不以為異，就診時腫瘤已侵犯下顎骨，切片確診為第四期口腔癌。新樓醫院醫療團隊透過手術成功根除腫瘤，並以大腿自由皮瓣進行重建，不僅維持了外觀，也盡力保留吞嚥與語音功能，讓患者得以繼續陪伴家人，延續人生的重要時光。

吳醫師提及，看似平凡的口腔不適，背後可能潛藏致命危機，兩位病人截然不同的生命歷程；一位在早期即時發現，及時就醫成功保住了說話與吞嚥能力；另一位就診時已口腔癌末期，必須接受大範圍切除與重建，所幸最終仍重獲新生。

吳醫師強調，目前口腔癌治療以手術切除為主，常見手術方式包含腫瘤廣泛性切除以及頸部淋巴廓清，以降低腫瘤轉移風險，並視情況搭配放射線治療、化學治療或標靶治療。早期口腔癌因病灶範圍較小，手術切除對外觀及功能的影響相對較小；然而晚期口腔癌多需合併重建手術，才能恢復外觀及功能，且往往仍需要後續放射線治療及化學治療以降低腫瘤復發或轉移的風險。

治療完成並非結束，致癌物質菸、酒、檳榔須立即戒除。術後追蹤也不可輕忽，口腔癌的患者因口腔黏膜過去皆有暴露於致癌物質中，術後仍須定期回診接受檢查，一但有癌前病變或口腔癌復發，才可盡早接受治療，最大程度保留生活品質提升存活率。

