菸酒檳榔勿碰 下咽癌高復發率

菸酒檳榔千萬不要碰，彰化一名56歲男子，三年前罹患下咽癌，治療後腫瘤消失，也戒掉菸酒和檳榔，沒有想到日前他喉嚨痛，以為是感冒都沒好，到醫院檢查，才發現是癌症復發。醫師說，臨床上發現，即使戒掉抽菸喝酒吃檳榔這些習慣，影響還是長達10年。

彰化醫院耳鼻喉科主任 許嘉方：「那個抽菸戒掉了嗎，(現在都沒有抽啊)，現在沒有抽菸喔，好。」

術後回診，醫師關心狀況，今年56歲的曾先生，三年前罹患下咽癌，他抽菸喝酒吃檳榔超過30年，三年前透過放射線和化學治療腫瘤消失，沒想到三年後，癌症復發。

廣告 廣告

患者 曾先生：「還是一樣喉嚨痛，以為是感冒，發現一直看(醫生)沒有好，才來找許嘉方主任，才發現是第二次復發。」

癌症復發的位置相同，評估不適宜再進行化療和放療，只能全喉切除，失去聲帶，曾先生靠人工發聲器說話。

醫師說，下咽癌好發55到70歲男性，明卻確危險因子，是抽菸喝酒和吃檳榔，臨床上發現，即使戒掉這些習慣，影響還是存在。

彰化醫院放射腫瘤科醫師 張博竣：「這個菸酒檳榔的影響，有可能會超過10年以上，即便是你已經戒掉了菸酒檳榔，它還是有可能會影響，有些人也有可能會復發，超過4次、5次以上 。」

醫師提醒，為了健康遠離菸酒檳榔，才能避免頭頸癌的發生。

更多 大愛新聞 報導：

多重障礙開啟心窗 藝術創作回饋社會

能登關懷拉長情 竹筒裝滿感恩心意

