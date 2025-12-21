菸酒檳榔「3專」通通來 醫驚曝：口腔癌率是常人123倍

〔記者王俊忠／台南報導〕1位65歲男性有長期抽菸習慣，起初牙齦腫痛以為牙齒不適造成、不以為意，就診時發現腫瘤已侵犯下顎骨，切片確診是第4期口腔癌。新樓醫院團隊以手術根除腫瘤、並用大腿自由皮瓣重建，不僅維持口腔外觀，也盡力保留吞嚥與語音功能，讓患者得以繼續陪伴家人，延續人生的歲月。

台南新樓醫院口腔顎面外科醫師吳俊毅提及，看似平凡的口腔不適問題，背後可能潛藏致命危機，這位男患者就診時已是口腔癌末期，必須接受大範圍切除與重建手術。如能早期發現，像另位39歲較年輕的男患者，平時也有抽菸習慣與曾嚼食檳榔，在舌頭疼痛2週即就醫切片、確診為第1期口腔癌，經手術治療後很快恢復吞嚥及說話功能，回到正常生活。

吳俊毅表示，口腔癌連續多年居台灣10大癌症死因，早期診斷與適當治療是影響預後的關鍵因素。據統計，口腔癌第1、2期的5年存活率可達80%至90%，然而一旦進展至第3、4期，5年存活率則降到50%以下。口腔癌主要危險因子包含吸菸、喝酒及嚼檳榔，而這3項合併者罹癌風險更高達一般人的123倍。任何不明原因的口腔潰瘍、腫塊凸起或疼痛超過兩週未痊癒，或口內發現紅斑、白斑，都應儘速就醫檢查，避免延誤治療時機。

目前健保亦提供補助免費口腔篩檢服務，對象包含30歲以上有嚼檳榔 (含已戒)或吸菸習慣者，每2年1次篩檢；及18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔(含已戒)習慣的原住民，每2年1次。對符合資格的民眾，建議定期至醫療院所篩檢，以利早期發現。

吳俊毅說，目前口腔癌治療以手術切除為主，常見手術包含腫瘤廣泛性切除與頸部淋巴廓清，降低腫瘤轉移風險，並視情況搭配放射線、化學或標靶治療。早期口腔癌病灶範圍較小，手術切除對外觀及功能的影響相對小；但晚期口腔癌多需合併重建手術，才能恢復外觀及功能，且往往需要後續放射線及化學治療，降低腫瘤復發或轉移的風險。

他並強調，口腔癌治療完成並非結束，致癌物質菸、酒、檳榔須立即戒除，術後定期回診追蹤也不可輕忽，若有復發，可及早接受治療，提高存活率。

