菸酒檳榔3習慣害命！48歲男罹食道癌合併下咽癌，1方法成功保留喉部功能

48歲的張先生長年菸酒不離手、習慣嚼檳榔，今年初出現喉嚨異物感與吞嚥不順，本以為只是發炎，前往耳鼻喉科檢查卻意外發現下咽部腫瘤。進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現病灶，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，且已出現淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌，病情相當複雜。

早期診斷出食道癌很重要

台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師洪嘉聰指出，食道長25至30公分，食道癌依病理可分為腺癌與鱗狀細胞癌，其中鱗狀細胞癌多與菸、酒、檳榔等刺激有關，且因結構鄰近下咽部，約有5%機率同時出現癌變。他指出，食道缺乏疼痛神經，早期往往沒有明顯症狀，隨腫瘤長大才會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降。

依臨床統計，食道癌第一期五年存活率可達七至九成，第二期約四至六成，第三期僅二至四成，第四期更低於5%，顯示早期診斷的重要性。胃鏡是診斷食道癌最常見的方式，可直接觀察癌灶並切片，後續再透過電腦斷層、核醫檢查、正子攝影等評估有無轉移。

治療方式會依期別決定

洪嘉聰表示，治療方式會依期別決定，以手術切除為優先考量。傳統開胸手術傷口大、恢復慢，且若合併下咽癌，病人可能需要全喉切除與永久氣切，對語音與進食影響極大。

微創手術則可透過胸腔鏡與腹腔鏡完成，只需數個1至2公分的小傷口，再在頸部開4至5公分進行胃管上拉與食道重建，術後恢復較快。張先生因術前治療腫瘤縮小，下咽癌部分持續以藥物治療，因此避免了永久氣切與全喉切除，維持術後生活品質。不過醫師提醒，手術後仍可能出現縫合滲漏或狹窄，需要擴張治療改善。

洪嘉聰呼籲，喉嚨不適切勿輕忽，「早期發現、早期治療，才能掌握黃金救治時間。」他強調，避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻與過熱食物，是降低食道癌風險的重要關鍵。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

