菸酒檳30年 下咽癌兩度復發！56歲男全喉切除保命

曾男因下咽癌2度復發，只能接受全喉切除手術，失去聲帶、改以人工發聲器說話，才得以保住性命(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕56歲曾先生3年前因喉嚨疼痛遲遲未癒，到衛福部彰化醫院檢查，確診為下咽癌第2期，經放射線與化學治療後腫瘤一度消失，從此他下定決心戒菸、檳、酒。不料3年後癌症在原處復發，且無法再接受放化療，最終只能接受全喉切除手術，失去聲帶、改以人工發聲器說話，才得以保住性命。

曾男回憶，第一次發病時只是覺得「像感冒」，喉嚨痛了一個多月，看了好幾家診所仍未改善，轉至彰化醫院檢查，才發現左側下咽有約2公分腫瘤，確診為惡性。歷經長時間治療後病情穩定，他原以為已熬過難關，沒想到3年後再次出現喉嚨疼痛，檢查發現癌症復發，且位置相同。

廣告 廣告

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，曾男第一次治療後腫瘤完全消失，但復發時腫瘤仍約2.1公分，評估已不適合再接受放射線及化學治療，只能進行全喉切除，連同聲帶一併移除，並在頸部設置永久氣切孔，讓呼吸與進食分流，聲音則需仰賴人工發聲器輔助。

曾男手術後的聲音變得像「唐老鴨」，但他坦然面對。他說，自己從20多歲起菸、酒、檳樣樣來，早已成了生活習慣，直到確診癌症才真正戒除，原以為聲音能保留下來，卻仍因復發而失去聲帶，讓他更加體會健康的重要。

許嘉方指出，下咽癌好發於55至70歲男性，明確危險因子就是抽菸、嚼檳榔及過量飲酒，若出現喉嚨異物感、持續疼痛、吞嚥困難、呼吸不順，或頸部淋巴結腫大等症狀，務必及早就醫。只要早期發現，多數仍有不錯的治療效果。

醫師也提醒，即使戒掉菸、檳、酒，身體所受影響仍可能長達10年，頭頸癌復發風險並非立刻消失。及早遠離菸、檳、酒，並提高警覺、定期檢查，才是降低頭頸癌威脅的關鍵。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

醫院評鑑「4年改6年」！最慢明年上半年上路

管很寬！共艦嗆遠離「中國台灣」 美軍機恆春外海霸氣回擊

