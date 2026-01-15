菸酒食品公司變身軍火商！變更營業項目半年就拿下4550萬彈藥標案

國防部採購案爭議再起，繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君昨天揭露，軍備局去年底決標的彈藥採購案中，9公厘手槍彈標案由一家原本從事「菸酒、食品及五金零售批發」的台灣禾亞國際有限公司得標，採購金額達4550萬元。

馬文君質疑，軍備局去年為國軍生產步槍鋼心彈，每顆平均14.4元,但在205廠產能足夠的情況下，仍以18.8元的價格向外採購，每顆價差4元到底由誰賺走？她進一步指出，禾亞公司109年成立、位於台中市北屯區，根據經濟部商工登記網查詢，該公司至今未投標過任何政府標案，卻在去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，不到半年就拿下軍備局子彈採購案。

廣告 廣告

馬文君實地調查發現，該公司登記地址是一戶有庭院的透天宅，「又是一間深藏不露的大軍火商」。她批評，軍備局兵工廠有子彈產能且價格便宜，卻要外包採購，結果由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的公司得標，一切不合理變得合理。

馬文君認為，此案彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景就拿下炸藥原料案。兩案共通點是，RDX原料與子彈都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，卻突然改外包採購，恰巧就有公司在短時間變更營業項目後投標得標。

馬文君嚴厲批評，如此狀況一再發生，不知有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃標案、大賺國防預算，要求國防部不要再自欺欺人，應徹底調查、提出說明。此案涉及9公厘手槍彈共採購350萬發，另外還包括5.56公厘步槍鋼心彈、空包彈及7.62公厘機槍空包彈等彈藥。

更多品觀點報導

教授怒批賴清德「把總統職位做賤」 莊瑞雄打斷引爆衝突後握手和解

陳玉珍聲勢領先 賴清德三問無人應戰 金門成民進黨2026最大難題

