萁媽動手術拉皮⋯整個人變漂亮！ 黃鐙輝：我會置辦彩禮

黃鐙輝的丈母娘萁媽近日做醫美，做了臉部拉皮手術，黃鐙輝受訪時表示，「我覺得很奇怪，怎麼明明變老，又變年輕？就很怪啊！」他其實無法接受，不過他笑說，萁媽的門路很多，因此這次沒有跟他拿半毛錢。

黃鐙輝擔任主持人。（圖／硬底子）

黃鐙輝經常開丈母娘的玩笑，這已經變成日常，他表示萁媽這次很厲害，比他的資源還多，因此他沒有出半毛錢，萁萁則透露，媽媽是天秤座，年輕就非常愛漂亮。黃鐙輝表示，萁媽的特色就是「俗美俗美」的，現在動完手術以後，他怎麼看怎麼怪，失去了原本的俗感，「她俗不可以不見啊，就很怪啊！」

萁媽拉皮。（圖／翻攝自萁媽臉書）

萁媽變漂亮或許就可以找到第二春，黃鐙輝對這件事表達祝福，更會幫對方準備彩禮，「絕對會包紅包給她啊！」他也力贊萁媽非常賢慧，而且幫他把三個小孩顧的很好，嘴巴上雖然一直開對方玩笑，內心還是充滿感謝。