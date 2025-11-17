萊刷聯邦現折5%延長 好康領到2026年6月

年末消費旺季加上政府普發現金，讓低迷的零售市場出現新活力。萊爾富今(17)日宣布「萊刷聯邦5%現折活動」延長至明(2026)年6月底，刷卡滿額還能參加抽獎。7-ELEVEN全新優惠登場，於店內ATM領取普發萬元，每週可獲不同的小白單優惠，在iOPEN Mall下單還能抽1,111大禮包。全家同樣強打ATM領現好康，咖啡、霜淇淋最優買2送2。

萊爾富與聯邦銀行合作的「萊刷聯邦5%現折活動」原本只到今(2025)年底，持任一張聯邦信用卡或金融卡在店內結帳，或綁定HiPay、iPASS MONEY APP交易，天天不限金額現折5%，受到不少消費者歡迎。為吸引民眾進店購物，萊爾富決定繼續舉辦至明年6月底，全店商品「刷聯邦卡通通95折」的好康將在明年持續下去。

廣告 廣告

萊爾富還推出加碼活動，即日起至11月25日在萊爾富門市刷聯邦信用卡，或以HiPay綁定聯邦卡結帳，單筆結帳滿149元即可參加抽獎，且保證「筆筆有獎」，獎項數超過8萬個。店內同步開賣泰國原裝進口的「真空甜玉米棒」，經過蒸煮並採真空包裝，開袋即食無須加熱，限時優惠價48元。

「普發萬元現金」即日起可於指定銀行ATM直接領取，7-ELEVEN祭出優惠，即日起至12月14日於全台門市內的中國信託ATM領取1萬元，每週都能獲得不同的小白單優惠，像是大杯精品美式/拿鐵、特選美式/拿鐵折扣、可口可樂、辛拉麵買2送2……等。11月底前於iOPEN Mall下單並選擇超商取貨可參加抽獎，有機會入手內含111杯中杯拿鐵的「1,111大禮包」。

全家便利商店同樣打出ATM領現好康，即日起至12月31日於全家店鋪內的台新銀行、國泰世華或玉山銀行ATM領取普發現金時，將隨機印出不同的小白單優惠券，內容有Let’s Café大特濃美式/大特濃拿鐵同品項買2送2、霜淇淋買2送1、bb.q單筆消費滿399元加1元購可樂或地瓜薯條……等，使用期限至明年1月7日。

原文出處

延伸閱讀