萊因金屬營收獲利訂單金閃閃 戰車彈藥需求促成長

（中央社記者林尚縈柏林6日專電）德國軍工巨頭萊茵金屬受惠北約各國國防支出激增與俄烏戰爭需求，營運再創新高。今天公布前3季營收年增2成至75億歐元，稅前盈餘達7.24億歐元，及在手訂單等均創史上新高，推升前3季EPS達 8.34歐元，較去年同期7.32歐元成長約14%。

萊茵金屬（Rheinmetall）為德國最大軍工企業，也是歐洲最重要的砲彈供應商之一。自俄烏戰爭以來，歐洲軍備重整帶動業績大幅成長。執行長派培格（Armin Papperger）表示，未來將在「陸、海、空與太空」各領域全面布局，成為歐洲防衛產業的關鍵供應商，帶動訂單餘額更飆破640億歐元（約新台幣2兆2400億元），創史上新高。

根據今天公布的第3季財報，德國市場營收占比從去年同期的30.5%升至約34%，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）是主要客戶。

多項大型採購案正待簽約，包括價值約90億歐元的600輛「天空突擊兵」（Skyranger）防空戰車、約20億歐元的偵察衛星合約，以及與法德合資企業KNDS共同生產的「師犬」（Boxer）輪型裝甲車追加訂單。

雖然龐大投資與擴產計畫使自由現金流出現負8.13億歐元的壓力，但公司表示已增加產能與人力以應對需求，員工數一年內從2.7萬人增至3.15萬人。

分析營收來源，戰車部門仍是最大收入來源，今年前3季營收達32億歐元（約新台幣1120億元）、年增28%，占總營收近半。

但最具獲利能力的則是彈藥部門，毛利率18.4%，稅前盈餘達3.71億歐元，貢獻逾半整體稅前盈餘。主要受惠於歐洲對火砲彈藥需求高漲。公司近日已在立陶宛啟動新炮彈工廠，並考慮於匈牙利與西班牙增設產線。

派培格預期第4季表現將持續強勁，「聯邦政府的軍事預算現已獲財政保障，主要採購案將於未來數月陸續簽署。」萊茵金屬同時計畫出售營收占比約2成的汽車零件業務，全面聚焦軍工領域。

受汽車零件業務低迷影響的萊茵金屬，近年在歐洲「再軍備」浪潮中迅速擴張，從戰車、砲彈、防空系統到衛星偵察逐步形成完整供應鏈，被視為德國國防轉型最大受益者之一。(編輯：韋樞)1141106