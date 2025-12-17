萊德光電掛牌滿月股價飆漲3.59倍 遭處置

▲萊德光電-KY（7717）近期股價表現剽悍，11月17日以每股77元正式掛牌上櫃，截至昨（16）日漲幅高達3.59倍。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 由環科轉投資的萊德光電-KY（7717）近期股價表現剽悍，11月17日以每股77元正式掛牌上櫃，截至昨（16）日漲幅高達3.59倍，因股價短線漲幅過高，今（17）日遭列入處置股票，最低一度跌至319.5元，下跌逾9%。

萊德光電-KY11月17日以每股77元正式掛牌上櫃以來，漲幅高達3.59倍，由於漲幅過大，萊德光電-KY遭列處置股票，處置期間從今日起到12月31日止、每5分鐘撮合一次。

近期因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，10月份財報，單月營收為5,000萬元、年減4%，稅後純益為700萬元、年增為250%，每股稅後純益為0.31元。

萊德光電-KY今年第三季營業收入2.04億元，年增5%；稅前淨利0.41億元，年增41%；歸屬母公司業主淨利0.32億元，年增45%；單季每股盈餘1.45元。

萊德光電-KY於1999年在美國西雅圖創立，專注光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件等高階利基型客製化市場，關鍵核心技術所自行研發生產的光纖熔融拉錐機台。

萊德光電-KY執行長沈培生指出，已成功切入衛星雷射通訊光纖被動元件市場領域，而受惠於產業爆發性成長，推升營運表現，看好光纖雷射市場仍屬初期階段，且是剛性需求、不受景氣循環影響下，對全年表現樂觀。

萊德光電-KY產品已成功應用於多國衛星間通訊，「高功率光纖合束器」等衛星雷射通訊相關產品去年更打入美系衛星大廠供應鏈，今年起開始大量出貨，一舉推升衛星相關營收占比攀升至五成。

