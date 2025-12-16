萊德光電掛牌1個月 漲幅高達3.59倍

萊德光電執行長沈培生。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊萊德光電-KY(7717)公告財務數字，10月營收0.5億元，年減4%，稅後盈餘0.07億元，年增2.5倍，每股稅後盈餘(EPS)0.31元。

萊德光電今日開高震盪一度攻上漲停，但受盤勢不佳、短線獲利了結賣壓出籠，盤中殺到平盤以下，一度最低見到294元，終場又攻上漲停354元，再創掛牌以來新高。

萊德光電11月17日以每股77元正式掛牌上櫃以來，漲幅高達3.59倍。

萊德光電-KY於1999年在美國西雅圖創立，專注光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件等高階利基型客製化市場，關鍵核心技術所自行研發生產的光纖熔融拉錐機台。萊德光電執行長沈培生指出，已成功切入衛星雷射通訊光纖被動元件市場領域，而受惠於產業爆發性成長，推升營運表現，看好光纖雷射市場仍屬初期階段，且是剛性需求、不受景氣循環影響下，對全年表現樂觀。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元

逃過一劫！外媒：川普關稅出現大漏洞 台灣42％商品沒課稅

Costco近期「悄悄降價」商品一次看 不會大張旗鼓宣布

LTN經濟通》台灣供電解藥？官方鴨子划水

