「萊爾團隊」交接！ 藍空戰將由「抖音一哥」接掌

國民黨推出了萊爾校長的影片，這是一個新的空戰里程碑，並且引起了社群高度的討論。 國民黨的文傳會在4號正式進行交接，交棒給新團隊。 新的文傳會副主委由基隆市議員宋瑋莉的兒子、被稱為「國民黨抖音一哥」的林益諄接任，他將負責未來的空戰策略。

萊爾校長影片（圖／TVBS資料畫面）

新團隊計劃推出進階版的萊爾校長系列，將包括更接地氣的短影音和配樂，以增加律動感。林益諄在全代會上在主席致詞時積極拍攝影片。 林益諄不僅是鄭麗文黨魁選戰時的重要幕僚，也是現任主席的社群小編，負責製作短影音和AI照片，並跟進時事。

廣告 廣告

萊爾團隊（圖／TVBS資料畫面）

新媒體部主任由王安國接任，他將負責帶領團隊進行創意發展。具有音樂創作背景，能夠唱RAP，並且也協助多家公司進行網路行銷 。 新文傳會面臨不小的壓力，但期望能讓這個百年老店更加接地氣，並發揮團隊精神。

更多 TVBS 報導

曝被鄭麗文騙了！段宜康揭昔為學長學妹：政治逼人暴露真面目

稱普丁不是獨裁者 卓榮泰：鄭麗文有獨裁的心態

宣誓打破綠色魔咒 鄭麗文：2028成為最大黨

藍營母雞換人？2028人選不只鄭麗文 黃暐瀚曝這3人也有機會

