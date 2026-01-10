萊爾富上架日本「超夯飲料」！網驚：跟日本一樣便宜

（記者周德瑄／綜合報導）日本人氣飲品京都檸檬水近期驚喜現身台灣萊爾富，引發廣大網友在網路社群熱烈討論。一名女網友在Threads分享這款京都檸檬水在超商特價只要39元，價格與日本當地相差無幾，口感清爽且帶有檸檬皮香氣。消息傳開後吸引許多民眾跑遍多家門市搶購囤貨，更有部落客發文大讚這款免出國就能喝到的道地日本味，掀起一波超商掃貨熱潮。

圖／日本超人氣京都檸檬水驚喜上架萊爾富，吸引大量民眾前往門市掃貨。（翻攝自Threads@ngating428）

這款深受國人喜愛的京都檸檬水過去是許多人赴日旅遊必喝的消暑聖品，原PO表示其味道清爽不死甜，喝一口彷彿回到京都街頭。除了味道迷人，內行網友更透露日本版包裝標籤背面印有招財貓與籤詩可看運勢，讓不少台灣消費者直呼長知識。目前萊爾富特價39元的超佛心價格，相較於過去在網路代購或日系超市動輒50至65元的售價，顯得非常划算。

廣告 廣告

除了檸檬水外，同系列焙茶也獲得部落客與網友一致好評，認為其茶香順口且完全不苦澀。由於這波特價優惠據傳只到20號，且許多門市已經銷售一空，不少網友分享自己甚至騎車跑了8家店才順利買到整箱。雖然部分消費者反映口味因人而異，有人認為偏甜，但多數愛好者仍紛紛致電住家附近的超商確認庫存，希望能趕在活動結束前重溫旅遊日本的甜蜜回憶。

更多引新聞報導

清純女神宋芸樺赴美後尺度大開 泳池畔罕見「解開束縛」 上帝視角洩火辣春光

日本女偶像自拍爆乳照粉絲暴動！真相曝光大反轉

