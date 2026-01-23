萊爾富上架「日本超夯提神飲」！萬人嗨翻一見價格：我選擇繼續疲勞

（示意圖／萊爾富提供）

日本超人氣提神飲品「檸檬氣泡飲」近期悄然登台，引發網友熱烈關注。一名網友昨（22）日在Threads分享，於連鎖超商萊爾富發現該款由日本原裝進口的飲料，驚喜直呼：「之前去日本都會喝的消除疲勞神器來台灣了！」

該貼文一曝光便掀起熱議，眾多網友紛紛留言表示曾在日本旅行時每日必喝，「聽說這個+美式會像西西里」、「在日本這喝下去眼睛真的會瞬間亮起來」、「雖然很酸，但就是會想一直喝」、「消水腫很厲害！超愛喝，會酸到臉變形」。

萊爾富引進日本消腫飲品。（圖／翻攝臉書／Tigerdog／老虎狗）

萊爾富官方Threads也同步推廣該產品，推薦消費者可將檸檬氣泡飲加入美式咖啡，調製出風味類似西西里咖啡的特調飲品。有網友回應指出，將其混合黑咖啡後，消腫與提神效果更為明顯，堪稱「內行喝法」。

然而，產品的價格也引發不少討論，該飲品在日本售價約30至40元新台幣，但台灣價格則為一瓶149元、第二瓶30元。有不少網友因此興趣卻步，直言「這價格，我選擇繼續疲勞」、「在日本喝下去眼睛亮；在台灣看到這個的價格眼睛也瞬間亮了，都有精神了，也不用喝了」、「昨天也有看到但一知道價錢就默默放回去」、「這個價格我買機票去日本喝」。

