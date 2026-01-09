萊爾富上架「1款日本神飲」！一瓶只要39元 一堆人搶囤貨：找超久

生活中心／朱祖儀報導

有網友發現，萊爾富近來上架京都檸檬水。（示意圖／資料照）

全台便利商店林立，提供的美食也相當多元，還有許多進口商品。近來部落客「Tigerdog／老虎狗」就發現，萊爾富竟上架日本人氣飲品「京都檸檬水」，且價格只要39元。不少網友看到後驚訝表示，「我找很久了，等等就去買！」

「Tigerdog／老虎狗」在臉書表示，最近去逛萊爾富的時候，竟然發現架上有京都檸檬水，且價格比想像中便宜，一瓶竟然只要39元，驚呼「不用出國就喝得到京都檸檬水，這什麼天大的好消息！」

「Tigerdog／老虎狗」透露，自己隨手拿了旁邊的焙茶，發現也很好喝，很順、很香也不會苦，無論是配餐還是單喝都很不錯，自己會再回購，希望超商可以多補貨。

不少網友表示，「這罐超好喝」、「檸檬水這次去東京有喝，真的好喝」、「萊爾富最近超多日韓商品，一直都有賣韓國冰塊杯，最近也進了不少韓國袋裝飲料」、「去日本最常買的茶就是伊右衛門」、「台灣這價格太扯了吧，跟日本超商差沒多少」、「超讚！我也要去扛一箱，希望消水腫神器也會進。」

但也有人透露，這系列飲料很不好買，「跑了兩家萊爾富都沒有，嗚嗚」、「每次去唐吉軻德必買，可惜不是每間都有」、「大創也有！但不好買」、「檸檬水有些店不會配，可以問一下店員」、「哇塞我找很久。」

