萊爾富名牌全面用綽號！王子科學麵、江母鴨笑翻全網

萊爾富便利商店近日推動的名牌制度調整，在網路社群掀起一波創意命名潮。根據多位店員在Threads平台分享，這項來自總部的正式指示，允許員工使用綽號取代本名，惟須將姓氏保留在最前方，且不得使用不雅字眼、攻擊性詞語或諧音謾罵內容。

政策實施後，各門市陸續出現令人會心一笑的創意名稱。有員工將名牌改為「王子科學麵」，不僅成為店內會議焦點，還引發若遭客訴時應記錄為「王子麵」或「科學麵」的有趣討論。其他門市則出現「楊芋片」、「黃光臨」、「江母鴨」、「王麵河粉」、「呂好」、「宋9萊」、「羅蘋果」、「溫開水」、「江餅人」、「蘇試圈」等充滿台式幽默的諧音梗名稱。

針對外界關注，萊爾富表示，今年起推動名牌制度調整，主要目的為強化職場友善與員工安全。公司指出，允許員工使用綽號或常用稱呼，不僅能降低階級感、促進顧客互動友善度，更重要的是保障員工隱私與安全，減少被騷擾的機率。

這波創意潮在社群平台獲得廣大迴響。網友紛紛表示驚喜與讚賞，認為綽號設計比萊爾富本身的店名還要有趣，也有人認為此舉成功兼顧員工隱私與趣味性。部分消費者分享親身經歷，表示確實在門市遇過名牌寫著創意綽號的店員，甚至有準備入職的新員工已開始構思自己的綽號。

值得注意的是，超商業界的隱私保護措施並非萊爾富獨有。7-ELEVEN今年5月也推行新人事政策，開放全台門市員工自行決定名牌上的姓名與稱謂，以保護隱私和尊重多元認同。有網友分享，曾在7-ELEVEN遇到一位年長女店員，名牌上寫著「甜心寶貝」，讓人忍不住會心一笑。

萊爾富表示，未來將持續推動多元與友善職場文化，打造更自在的工作與消費空間。這項創新政策不僅提升員工工作安全感，也為日常購物體驗增添趣味元素，成功創造雙贏局面。

