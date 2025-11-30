萊爾富員工新名牌改成綽號 掀諧音梗大亂鬥「黃光臨」被笑翻

萊爾富近日實施一項全新名牌政策。（示意圖／翻攝Google Maps）

萊爾富便利商店近日實施一項全新名牌政策，允許門市員工將名牌上的本名改為綽號，惟須保留姓氏在最前方。這項新規上路後，迅速在社群平台引發熱烈討論，許多店員踴躍發表自己的創意暱稱，展現台式幽默與十足想像力。

多位店員在Threads平台上分享，這項規定來自總部的正式指示，雖可使用綽號取代本名，但命名仍需遵守原則，不得任意命名。有員工透露，自己將名牌改為「王子科學麵」，不僅成為店內開會話題，還被討論若遭客訴時應記為「王子麵」或「科學麵」。另有門市則出現「楊芋片」、「黃光臨」、「江母鴨」、「王麵河粉」、「呂好」、「宋9萊」等五花八門的創意名稱。

網友看到這波創意潮後紛紛表示驚喜與讚賞，有人認為綽號設計比超商本身的店名還「鬧」，也有人大讚此舉兼顧員工隱私與趣味性。一些消費者也分享親身經歷，表示曾遇到名牌寫著「羅蘋果」、「溫開水」、「江餅人」、「蘇試圈」等趣味稱號的店員，甚至有準備入職的新員工開始思考自己的綽號。

針對外界關注，萊爾富也做出回應，表示今年起推動名牌制度調整，是為了強化職場友善與員工安全，允許員工使用綽號或常用稱呼，藉此降低階級感、促進顧客互動、保障員工隱私與安全。不過，公司也明確規定，綽號不得含有不雅字眼、攻擊性詞語或諧音謾罵內容。未來，萊爾富將持續推動多元與友善職場文化，打造更自在的工作與消費空間。

事實上，不只萊爾富，其他超商業者也有類似措施，7-ELEVEN今年5月也開放員工自行決定名牌上的姓名與稱謂。有網友分享，家中附近一位年長的女店員，名牌上寫著「甜心寶貝」，讓人忍不住會心一笑。

