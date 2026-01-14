萊爾富抽出首位「台積電股票得主」！ 67萬人新年搶當股東

生活中心／賴俊佑報導

新年第一份大禮！萊爾富馬年福袋今(14)日抽出第一位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、4、9、4、2、0、4」，依14日台積電收盤價計算，每張股票市值約171.5萬元；另外，微風2026年新春福袋將於2月17日大年初一上午9點30分在微風廣場1F維多利亞廣場正式開賣，大獎包括SUZUKI越野車、宮古島機加酒套組、日立家電、Samsung75吋電視。

萊爾富福袋抽出金馬年首位「台積電股票得主」！

萊爾富於今(14)日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行公開直播抽獎。本次活動登錄抽獎序號期間為10月29日至1月13日，第一階段已登錄序號累計超過67萬筆，今日順利抽出第一名「台積電股票」幸運得主，中獎編號為「0、4、9、4、2、0、4」，中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。

萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」，今年活動再升級，不僅抽台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路少見的高價值投資型獎項。萊爾富今年春節檔期共發行4款「春節福袋」商品，從最低100元的馬年發財卡到799元的福袋，都可以抽台積電、輝達股票，發財卡、福袋總數量約110萬組。

萊爾富馬年發財卡更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，開卡還能抽iPhone 17、NintendoSWITCH 2次世代遊戲主機、越捷航空台北至越南雙人來回機票等大獎，萊爾富表示目前整體春節福袋銷量已接近8成，惟仍有約6成獎項尚未抽出，呼籲消費者不要氣餒，歡迎把握2月22日前試手氣、拚好運！

微風金馬年新春福袋最大獎84.9萬元越野車。（圖／業者提供）

微風新春福袋最大獎84.9萬元越野車

新年開春就要拚手氣！微風2026年新春福袋將於2月17日大年初一上午9點30分在微風廣場1F維多利亞廣場正式開賣，限量588份，每袋售價1,000元，內容總價值皆超過3,000元。

最大獎為市價84.9萬元的2025年SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車，福袋貳獎則為市價73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX，還有價值約30萬元的直飛宮古島機加酒雙人旅遊套組、Samsung 75吋電視、Hitachi六門琉璃冰箱，以及微波爐、掃地機器人等品牌豐富好禮。

此外，位於基隆的微風東岸特別準備100份限定福袋回饋在地居民，最大獎為價值79,900元的Hitachi日本製滾筒洗脫烘洗衣機，另有5台單價上萬元的掃地機器人，以及Samsung智慧型手機、智慧型手錶、平板電腦等高級3C產品。

