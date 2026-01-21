萊爾富抽台積電股票！第2位得主出爐 只買一張就中獎

萊爾富今（21日）透過直播抽出第二名幸運得主，獎項為台積電股票。（圖／翻攝自臉書 萊爾富超商Hi-Life）





萊爾富推出「馬年發財卡」活動，自去年底起，民眾只要購買指定商品並登錄序號，即可參加抽獎，有機會獲得輝達或台積電股票。今（21日）萊爾富官方於臉書粉專直播抽獎，揭曉第二名台積電股票幸運得主，獎項市值上看174萬元，獎落新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。

萊爾富馬年限定活動抽股票 得主揭曉

萊爾富於臉書粉專「萊爾富超商Hi-Life」進行直播開獎，順利抽出第2名「台積電股票」得主，中獎編號為「0069731」。主持人隨即在直播中致電通知，中獎者在確認活動內容後驚呼「真的嗎？」，並透露自己僅登錄1張發財卡，完全沒想到就能幸運抱回大獎。

萊爾富「馬年發財卡」活動規劃，民眾只要前往門市購買指定福袋或福箱，憑內附抽獎券登錄序號，即有機會抽中股票。首位得主已於1月14日揭曉，中獎抽獎編號為「0494204」，如今再度抽出第二位幸運兒。

萊爾富也提醒，活動尚未截止，手中仍有未登錄序號的民眾可把握最後機會。第三張台積電股票預計於2026年1月28日下午3點開獎，登錄期限僅至明（22日）止。

7-ELEVEN開運福袋抽獎

此外，7-ELEVEN也同步推出2026開運福袋，即日起於全台門市現貨開賣，福袋共規劃7種價格帶，購買即可獲得抽獎資格，單筆消費最高可享6次抽獎機會。多款高價值福袋內容相當吸睛，其中899元（含）以上福袋主打多項實用商品，包括石墨烯被、滑輪拖車購物袋、立體公仔造型冰壩杯，以及摺疊收納櫃搭配頸枕毯組合。

7-ELEVEN也推出2026福袋抽獎活動。（圖／翻攝自7-ELEVEN官網）

1,699元福袋則限定搭載義大利Giaretti珈樂堤6L微電腦氣炸鍋；1,999元福袋內容更升級，包含義大利Giaretti珈樂堤20L機械式微波爐、日本Bmxmao冷暖四用霧化扇，以及TRAVLER'S CHOICE 28吋時尚寬把行李箱等高單價商品。

不僅福袋內容豐富，開運福袋內附的序號只要至官網登錄，還有機會抽中多項大獎，獎項包含特斯拉Model Y共3名、Mini Kelly精品包1名、5兩金條2名，以及2026世界棒球賽東京賽事門票加住宿共4組，好禮連發等你抽。

