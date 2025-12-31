萊爾富拆大門！4大超商迎戰跨年人潮 出動行動車、增10倍人力

生活中心／賴俊佑報導

迎戰跨年人潮，4大超商準備好了！萊爾富今(31)日上午啟動拆大門作業，括帶出入口動線，並加派10倍人力支援；7-ELEVEN擴增2至5倍人力，出動行動購物車進駐台北101大樓旁；全家信義區門市於店外設置行動販售攤位，動員5倍人力、增設至10台收銀機；OKmart備貨量最高提升5倍，行動超商 OKmove 進駐信義區。

萊爾富跨年夜加派10倍人力。(圖／萊爾富提供）

萊爾富信義區門市拆大門 加派10倍人力支援

萊爾富於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援，讓民眾即使在人潮最密集時段，也能快速買到所需商品。萊爾富表示，在信義區與大安區約有20多家萊爾富門市，受惠跨年煙火與演唱會人潮，整體業績預估可較平日成長約4至5成，重點門市表現更為突出。

7-ELEVEN出動「OPEN!行動購物車」備戰信義一級戰區。（圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN行動車進駐台北101大樓旁

因應今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，並因應又濕又冷的氣候加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨，觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運的雙北首間 Fresh 店型「Fresh橋港門市」，多元複合服務提供IP專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，將於1月3日正式開幕，全方位滿足在地居民與遊客的採買需求。

全家設置行動販售攤位，動員5倍人力。(圖／全家提供）

全家設置行動販售攤位 動員5倍人力

全家數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰，位於台北101、市政府週邊的一級戰區全家建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，提供暖呼呼的現做熱食、多款酒品，包含茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等輕食，並較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用。

OKmart備貨量最高提升5倍，行動超商進駐信義區。(圖／OKmart提供)

OKmart備貨量最高提升5倍 行動超商進駐信義區

迎接 2026 年，台北 101 周邊預估將湧入逾 10 萬名跨年人潮，OKmart 依據後台銷售數據提前啟動跨年佈局，全台指定需求門市同步加強備貨，整體備貨量最高提升 5 倍。其中，熟食商品需求明顯攀升，業績表現看好成長 10 倍，成為跨年夜最具爆發力的品項。

因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商 OKmove 將進駐現場，推出跨年限定菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求，同時 OKCAFE 也推出特大杯買二送一優惠，滿足長時間戶外倒數的補給需求

