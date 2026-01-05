萊爾富拚營運轉骨 2025年營收破250億元年增雙位數

（中央社記者何秀玲台北5日電）萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨。萊爾富表示，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家，持續調整商品結構，從鮮食、自有品牌到生活小物，透過差異化選品策略，逐步培養高回購、高黏著度商品，以提高消費者來店頻率與單店效益。

萊爾富今天向中央社記者表示，2025年已達成既定營運目標，全年營收較2024年成長約1成，年營業額突破新台幣250億元以上，展現穩健且持續的成長動能。

萊爾富今天發出新聞稿表示，近年除了鮮食持續升級，飲料、零食到生活小物，因高CP值與差異化選品策略，商品逐步成為社群熱議話題；食品方面，茶葉蛋長期以9元價格吸引客流，三明治、厚便當等鮮食商品，主打份量；非食品類則以中筒襪、衛生紙、牙刷等生活小物為代表，鎖定即買即用的補位型消費。

另外，萊爾富2024年2月引進可讓消費者自行DIY體驗的果昔機「果C果昔」，萊爾富表示，目的在於加強差異化經營，目前已推出超過15款口味，並在每月更新2至3款，成為吸引客人入店的最強商品之一。

超商業者指出，4大超商競爭日益激烈，門市密度接近飽和下，商品力與差異化經營成為影響營運表現的關鍵；萊爾富在聯邦集團入主之後，以鮮食升級、生活用品與話題型商品，強化消費黏著度，搭配持續展店與商品結構調整，帶動營收成長，為後續營運布局奠定基礎。（編輯：張均懋）1150105