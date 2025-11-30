萊爾富新制上路！ 店員名改「姓＋綽號」網狂炸諧音梗

萊爾富推行新制引發熱議。（資料照，翻攝小萊同好會臉書）

連鎖超商萊爾富有員工透露，近期總公司推行名牌新制，原先員工以本名露出，現都改為匿名，不過前提是要保留原姓氏，文章曝光後引發熱議，有人創意連發留言好幾個諧音匿名，如黃光臨、謝光臨等，另也有網友像是解開謎題般分享，難怪看到有店員名牌標示「羅蘋果」，萊爾富保護員工個資之舉衍生不少話題。

一名萊爾富員工在Threads分享名牌新制，指最近在總部要求下，超商員工名牌全面改成綽號，原PO除了好奇其他同仁都取什麼綽號外，也透露，總公司還是有一個基本要求，就是要保留原姓氏為開頭，而非想取什麼就取什麼。

萊爾富新制讓不少網友從保護個資角度大讚：「我覺得很好耶， 很有趣又有個人隱私」「滿好的，可以保護廠商員工的隱私權，怕被怪客人騷擾」，也有網友發揮創意大玩諧音梗「黃灰紅、吳所謂、黃光臨、謝光臨」等。

萊爾富新制似乎已陸續上路，有網友分享已遇過特殊名稱的店員：「難怪結帳的時候，想說這個店員本名真的叫羅蘋果嗎」、「難怪我上次看到一個江餅人」、「我剛剛在五甲路看到一個溫開水」。





