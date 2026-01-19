萊爾富春節禮盒上架80款！「最低85折」拚業績增2成

（記者張芸瑄／綜合報導）距離2026農曆新年進入倒數，春節連假長達9天（2月14日至2月22日），返鄉團圓、走春拜年與企業大宗採購需求提前升溫。通路端也同步啟動年節送禮檔期戰，萊爾富表示，已集結超過80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心與國民零嘴等主力品類，即日起至2月22日推出「任選2件9折、3件最低85折」優惠，搶攻送禮與囤貨買氣。

萊爾富觀察，年節送禮市場的採購節奏往往「前移」，元月上半月即進入禮盒與年貨採買高峰，並與年菜、換新衣等消費需求交疊，帶動整體來客與客單。萊爾富預估，1至2月累計營收動能可望穩健成長，整體業績有機會較同期提升逾2成。

圖／萊爾富已集結超過80款春節禮盒，並且可享3件85折優惠。（萊爾富提供）

從銷售結構來看，萊爾富指出，「人氣肖像」、「獨家贈禮」與「名店獻禮」仍是年節禮盒的三大熱銷類別。其中「人氣肖像」主攻家庭客層與親友往來情境，利用高辨識度角色與祝福寓意提高選購效率，今年共推出12款相關商品。像是大武山牧場攜手LINE FRIENDS推出的「馬上富翁小鬆餅禮盒」，將熊大、兔兔與莎莉化身賀歲福將，結合雞蛋小鬆餅與金蛋大富翁遊戲，鎖定「團聚互動」需求；另有「Hello Kitty馬上轉好運馬克杯禮盒」，以甜點搭配實用杯款，對應年節「好吃又好用」的送禮偏好；「Hello Kitty富貴平安撲滿禮盒」與「Kuromi吉祥如意撲滿禮盒」則以金幣巧克力象徵招財納福，瞄準節慶討喜與收藏需求。除了一般甜點型禮盒，萊爾富也導入「在家就能玩」的互動型商品，如「卡滋超可愛爆米花夾夾樂」，用夾娃娃機概念帶出年節娛樂感，強化「送禮＋聚會」的使用情境。

至於「名店獻禮」品項，萊爾富表示仍是民眾送禮的安全牌，像是豪華紅帽子禮盒與「香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅」等，主打口碑與辨識度，其中部分商品不參與折扣活動，凸顯名店禮盒在年節市場中的「稀缺感」與固定客群需求。另一方面，「國民零嘴」則補足拜年走春、家中待客的基本盤，喜年來、義美等品牌禮盒持續到位，並擴充海苔、堅果等常備型品類，涵蓋元本山、韓國味付海苔禮盒，以及萬歲牌、盛香珍等堅果禮盒，提供自用與送禮的彈性選擇。

此外，針對年節聚會「舉杯」需求，萊爾富亦規劃馬年限定威士忌禮盒，包括蘇格登13年、15年與噶瑪蘭山川首席波特風味桶威士忌禮盒等品項；萊爾富提醒，酒類商品不參與折扣活動，並呼籲消費者禁止酒駕、酒後不開車。

圖／萊爾富亦規劃馬年限定威士忌禮盒。（萊爾富提供）

在支付優惠方面，萊爾富同步導入聯邦信用卡回饋方案，即日起至2026年6月30日，持聯邦信用卡／金融卡，或以HiPay、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡至萊爾富消費，可享天天不限金額5%現折（現折金額以元為單位，元以下尾數捨去），期望在年節檔期之外，持續拉長回購與日常消費動能。

《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！

